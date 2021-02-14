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"Он вам не Саша": за душой у Лукашенко нашли семь резиденций, элитный автопарк и прочую роскошь (фото)

"Он вам не Саша": за душой у Лукашенко нашли семь резиденций, элитный автопарк и прочую роскошь (фото)
Обновлено 10:40 Сегодня Телеграф

Непризнанный президент Беларусии Александр Лукашенко позиционирует себя как "социально близкого" простому народу, противовес казнокрадам и олигархам. Тем не менее, у первого лица соседней страны имеется несколько загородных дворцов и роскошный автопарк.

Об этом говорится в расследовании "Радио Свобода".

Известно, по меньшей мере, о семи загородных резиденциях Александра Лукашенко.

1.  "Озерный" в Острашицком Городке под Минском. На территории имеется спортивная площадка, парк, лес, озеро и все сооружения, занимает 88 гектаров. В 18 веке эти земли принадлежали графу Тишкевичу.

Само здание является достроенной и переоборудованной бывшей дачей советского маршала Тимошенко. Трехэтажное здание, площадь каждого этажа составляет около 500 кв. м.

2.  "Заславль", расположена на берегу Минского моря и занимает почти 40 га. Здесь расположено несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн. Официально вместе с "Озерный" находятся на балансе "Дипсервиса".

3. "Александрия-2", находится в Могилевской области. На территории резиденции есть несколько одноэтажных домов, гостевые дома, спортивная площадка и двухэтажный коттедж. Официально комплекс принадлежит "Белнефтегазу".

резиденция 3

4. Резиденция расположена на берегу озера Плавно в Березинском биосферном заповеднике. Это несколько отдельных участков общей площадью 1,4 га.

резиденция 4

5. Участок на Припяти, вблизи агрогородка Лясковичи Петриковского района. Здесь находится несколько десятков зданий, вертолетная площадка, спортивный комплекс и гостевые дома. Официально все это называется «Комплекс для обслуживания делегаций в "Припятском национальном парке".

резиденция 5

6. Резиденция на Браславских озерах. Участок площадью 14 гектаров на берегу озера Волос, в заповеднике «Интерлейк». Есть гостевые дома и вертолетная площадка.

7. Резиденция в Вискулах. Именно здесь было подписано историческое соглашение о прекращении существования СССР. Территория официально принадлежит Национальному парку «Беловежская пуща».

резиденция 7

Также есть информация о трех резиденциях Лукашенко в самом Минске. Чаще всего он использует резиденцию на Карла Маркса, 38 и Дворец Независимости на проспекте Победителей.

В автопарке Александра Лукашенко были замечены такие авто как Rolls-Royce Phantom Coupe (от 170 000 евро), электромобиль Tesla (100 000). Кроме того имеются Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III и премиум-модели Mercedes. Их стоимость в пределах нескольких десятков тысяч евро.

В сентябре 2009 журналисты удалось запечатлеть  часы на руке Александра Лукашенко. Это Patek Philippe Calatrava 5120j. Корпус часов выполнен из 18-каратного желтого золота, а ремешок - из кожи аллигатора. Стоит такой аксессуар около 20 000 евро.

Напомним, во время выступления на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко призвал белорусов отказаться от iPhone, из-за того, что якобы граждан страны через них отслеживают американцы

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 503

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Александр Лукашенко, Резиденция.
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