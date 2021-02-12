"Американцы следят за вами через iPhone" - сказал Лукашенко, хотя у самого на столе стоял iMac

Во время выступления на Всебелорусском народном собрании, Александр Лукашенко призвал белорусов отказаться от iPhone, из-за того, что якобы граждан страны через них отслеживают американцы.

"Я не говорю о 12-х смартфонах и айфонах, ради бога. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте", - заявил Лукашенко.

Однако пользователи сети обратили внимание на один курьезный нюанс.

Оказывается, непризнанный мировым сообществом глава Беларуси, может и не пользуется iPhone, однако имеет в своем кабинете другой продукт производства компании Apple - компьютер iMac.

В ответ на это пользователи сети предложили Лукашенко заменить "яблочный" логотип отечественным аналогом.

Как сообщалось ранее, Лукашенко назвал условия, после выполнения которых он согласится покинуть пост.