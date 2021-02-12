Сеть насмешила критика Лукашенком владельцев смартфонов: видео

В пятницу, 12 февраля непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз отличился своими речами. Во время VI Всебелорусского народного собрания он раскритиковал владельцев смартфонов и призвал пользоваться кнопочными телефонами.

Об этом сообщили в Телеграм-канале "На видео видно". Там также показали видео самого выступления "президента Беларуси".

"Я не говорю о 12-х смартфонах и айфонах, ради бога. Хотите, чтобы каждую минуту американцы вас отслеживали, где вы находитесь и что вы там паритесь по этим айфонам. Покупайте! Если вы не слышите, что я вам говорю. Умные люди давно ищут, как они эти, телефоны кнопочные", - сообщил Лукашенко во время своего выступления на Всебелорусском народном собрании.

Видео выступления:

В свою очередь данное заявление не могло остаться без внимания соцсетей.

Пользователи откровенно посмеялись и по иронизировали над таким предложением Лукашенко

Стоит напомнить, что ранее непризнанный мировім сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко закашлялся во время длительного выступления на Всебелорусском народном собрании. Чем посмешил присутствующих там делегатов.