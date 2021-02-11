"Эта зараза опять ко мне пришла": кашляющий Лукашенко заставил посмеяться делегатов народного собрания

Непризнанный "президент" Беларуси Александр Лукашенко закашлялся во время длительного выступления на Всебелорусском народном собрании. Чем посмешил присутствующих там делегатов.
Об этом сообщили в Твиттере TUT.BY.
Согласно предоставленной информации, на третий час выступления Лукашенко говорил об экономике, когда вдруг сильно закашлялся.
"Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день", - пояснил он делегатам, пытаясь откашляться.
После небольшой паузы он продолжил выступление.
Говоря об экономике, Лукашенко сильно закашлялся.
— Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день, — пояснил он делегатам, пытаясь откашляться.
После небольшой паузы он продолжил выступление. pic.twitter.com/fTj60s83ju
— TUT.BY (@tutby) February 11, 2021
Стоит напомнить, что ранее непризнанный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о возможности начала в стране военных действий.