"Эта зараза опять ко мне пришла": кашляющий Лукашенко заставил посмеяться делегатов народного собрания

Непризнанный "президент" Беларуси Александр Лукашенко закашлялся во время длительного выступления на Всебелорусском народном собрании. Чем посмешил присутствующих там делегатов.

Об этом сообщили в Твиттере TUT.BY.

Согласно предоставленной информации, на третий час выступления Лукашенко говорил об экономике, когда вдруг сильно закашлялся.

"Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день", - пояснил он делегатам, пытаясь откашляться.

После небольшой паузы он продолжил выступление.

Говоря об экономике, Лукашенко сильно закашлялся. — Эта зараза опять ко мне пришла… Уже третий день, — пояснил он делегатам, пытаясь откашляться. После небольшой паузы он продолжил выступление. pic.twitter.com/fTj60s83ju — TUT.BY (@tutby) February 11, 2021

Стоит напомнить, что ранее непризнанный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о возможности начала в стране военных действий.