В Беларуси может начаться война: прогноз Александра Лукашенко

Непризнанный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко продолжает шокировать своих граждан угрозами мрачного будущего. На этот раз он заявил о возможности начала в стране военных действий.

"Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома, мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", - заявил Лукашенко на встрече с представителями научной сферы, сообщает белорусское госагентство БелТА.

Глава белорусского государства привел пример Сирии и Ирака, ставших ареной противостояния геополитических игроков.

"Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают", - отметил Лукашенко, указав на необходимость работы с молодежью и соблюдения законодательства страны.

Напомним, во вторник, 2 февраля, неизвестный с помощью коктейля Молотова поджег танк Минске. Свои действия он объяснил протестом против власти.