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"Я никого не боюсь": Лукашенко рассказал студентам, что будет защищать Беларусь на танке и с автоматом

"Я никого не боюсь": Лукашенко рассказал студентам, что будет защищать Беларусь на танке и с автоматом
15:33 Сегодня Телеграф

Несменяемый белорусский лидер Александр Лукашенко посетил в пятницу 29 января Белорусский государственный университет. Выступая перед аудиторией, "Батька" заявил, что ему нечего стыдится и он готов воевать за Беларусь с оружием в руках, сообщает belta.by.

 "Да, я не святой. Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не допустить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили. Мне посчастливилось быть первым президентом нашего суверенного государства. Вот отсюда моя решительность и решимость защищать это государство. На лошади, на танке, на бронетранспортере, с пулеметом, автоматом в руках - чего бы мне это ни стоило, я буду защищать свою страну", - отметил он.

Помимо стандартной риторики, Лукашенко анонсировал ужесточение цензуры в социальных сетях и мессенджерах. В них "Батька" видит угрозу планетарной революции, а также инструмент для Польши и Литвы влиять на процессы внутри Беларуси.

"Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего" – отметил Лукашенко.

Ранее Александр Лукашенко удивил белорусов, когда во время своего интервью Россия-1 пустил собаку на стол.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Беларусь, Александр Лукашенко.
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