Лукашенко переборщил в наследовании Путина: видео с собакой смутило сеть

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко ошеломил граждан, когда во время своего интервью Россия-1 пустил собаку на стол.
Фрагменты интервью Лукашенко на росТВ опубликовал в Твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Ой, ты моя хорошая!", - так называл свою собаку Лукашенко.
Видео с интервью Россия-1:
«Ой, ты моя хорошая!» pic.twitter.com/4q5EQ2MNce
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 10, 2021
«Малыш на столе вот лежит»: Место собаки в доме Лукашенко pic.twitter.com/1IR85fzo75
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 10, 2021
Данное отношение к животным не осталось без внимания соцсетей.
У пользователей данное поведение вызвало отвращение.
Стоит отметить, что такое отношение главы Беларуси к четверолапым напомнило пользователям любовь президента России Владимира Путина к собакам.
Напомним, что во время своего интервью каналу Россия-1 Александр Лукашенко заявил, что у него нет друзей кроме Владимира Путина, но выразил готовность налаживать отношения с Украиной и США.