Лукашенко переборщил в наследовании Путина: видео с собакой смутило сеть

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко ошеломил граждан, когда во время своего интервью Россия-1 пустил собаку на стол.

Фрагменты интервью Лукашенко на росТВ опубликовал в Твиттере журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Ой, ты моя хорошая!", - так называл свою собаку Лукашенко.

Видео с интервью Россия-1:

«Малыш на столе вот лежит»: Место собаки в доме Лукашенко pic.twitter.com/1IR85fzo75 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 10, 2021

Данное отношение к животным не осталось без внимания соцсетей.

У пользователей данное поведение вызвало отвращение.

Стоит отметить, что такое отношение главы Беларуси к четверолапым напомнило пользователям любовь президента России Владимира Путина к собакам.

Напомним, что во время своего интервью каналу Россия-1 Александр Лукашенко заявил, что у него нет друзей кроме Владимира Путина, но выразил готовность налаживать отношения с Украиной и США.