Загнаны намертво: Лукашенко странно высказался про "особую" дружбу с Путиным

Александр Лукашенко заявил, что у него нет друзей кроме Владимира Путина, но выразил готовность налаживать отношения с Украиной и США.

Об этом он рассказал в эфире канала "Россия 1"

По его словам, российский президент является не только его личным другом, "но и другом белорусского народа".

На просьбу назвать людей, помимо Путина, которых он считает своими друзьями, Лукашенко заявил, что таковых нет.

"Он не играет со мной в разных (командах - ред.). Нас загнали уже намертво в одну команду", - сказал он.

По словам Лукашенко, Путин - единственный человек, с кем он может поспорить, отметив, что такое возможно лишь с близкими людьми.

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Лукашенко отметил, что не стал бы косо на него смотреть.

"Снисходительно, косо, с презрением - никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю", - сказал он.

Тем не менее, инициатива по возобновлению отношений, считает Лукашенко, должна исходит от Украины. Высказался он и о возможной встрече, заявив, что готов ответить на вопросы, которые Зеленский может ему задать.

Лукашенко также заявил, что хочет развития отношений с США.

"Мы хотим и будем выстраивать с ними отношения", - заявил он.

Отвечая на вопрос о том, хочет ли этого Вашингтон, Лукашенко выразил убеждение, что захочет.

"Не хотят, так захотят", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Кремль мог организовать слив данных об убийстве Павла Шеремета ради отвлечения внимания от отравления Алексея Навального.