Скачать
Воскресенье, 10.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
С приходом Байдена отношения США с РФ улучшатся, но "Северный поток-2" Путин не достроит, - Тарас Березовец
С приходом Байдена отношения США с РФ улучшатся, но "Северный поток-2" Путин не достроит, - Тарас Березовец
"Я зла не держу на Володю": Лукашенко назвал причину накала Беларуси с Украиной
"Я зла не держу на Володю": Лукашенко назвал причину накала Беларуси с Украиной
Ноу-хау удивляет мир: известный врач высмеял эффективность локдауна в Украине
Ноу-хау удивляет мир: известный врач высмеял эффективность локдауна в Украине
От перекладины в штангу и в ворота: супергол Хакими - в обзоре матча Рома - Интер (видео)
От перекладины в штангу и в ворота: супергол Хакими - в обзоре матча Рома - Интер (видео)

Загнаны намертво: Лукашенко странно высказался про "особую" дружбу с Путиным

Загнаны намертво: Лукашенко странно высказался про "особую" дружбу с Путиным
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Александр Лукашенко заявил, что у него нет друзей кроме Владимира Путина, но выразил готовность налаживать отношения с Украиной и США. 

Об этом он рассказал в эфире канала "Россия 1

По его словам, российский президент является не только его личным другом, "но и другом белорусского народа". 

На просьбу назвать людей, помимо Путина, которых он считает своими друзьями, Лукашенко заявил, что таковых нет. 

"Он не играет со мной в разных (командах - ред.). Нас загнали уже намертво в одну команду", - сказал он. 

По словам Лукашенко, Путин - единственный человек, с кем он может поспорить, отметив, что такое возможно лишь с близкими людьми. 

Говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, Лукашенко отметил, что не стал бы косо на него смотреть.

"Снисходительно, косо, с презрением - никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю", - сказал он. 

Тем не менее, инициатива по возобновлению отношений, считает Лукашенко, должна исходит от Украины. Высказался он и о возможной встрече, заявив, что готов ответить на вопросы, которые Зеленский может ему задать. 

Лукашенко также заявил, что хочет развития отношений с США. 

"Мы хотим и будем выстраивать с ними отношения", - заявил он. 

Отвечая на вопрос о том, хочет ли этого Вашингтон, Лукашенко выразил убеждение, что захочет. 

"Не хотят, так захотят", - подчеркнул он. 

Как сообщалось ранее, Кремль мог организовать слив данных об убийстве Павла Шеремета ради отвлечения внимания от отравления Алексея Навального. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, США, Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Сенате США назвали дату рассмотрения импичмента Трампа
02 Совсем клиенты не нужны? В Украине негодуют из-за нововведения ПриватБанка
03 Новые правила вызова "скорой" в Украине: что важно знать
04 Виновников лишат свободы: полиция взялась за ЧП на газопроводе Полтавщины
05 Канцелярия с амбициями: ждать ли кадровых чисток в Офисе президента?
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Совсем клиенты не нужны? В Украине негодуют из-за нововведения ПриватБанка
Совсем клиенты не нужны? В Украине негодуют из-за нововведения ПриватБанка
Девушка &quot;сдала&quot; ФБР своих родных, узнав их на видео потасовки у Капитолия США
Девушка "сдала" ФБР своих родных, узнав их на видео потасовки у Капитолия США
Разнесло &quot;всмятку&quot;: под Киевом произошло серьезное ДТП с грузовиком (видео)
Разнесло "всмятку": под Киевом произошло серьезное ДТП с грузовиком (видео)
Щедрый вечер 2021: когда щедруют и посевают в Украине, традиции
Щедрый вечер 2021: когда щедруют и посевают в Украине, традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь