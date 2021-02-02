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Белорусский протест: в танки летят коктейли Молотова (видео)

Белорусский протест: в танки летят коктейли Молотова (видео)
Обновлено 13:55 Сегодня Телеграф

Противостояние между властью и гражданским обществом в Беларуси переходит на новый уровень. Противники непризнанного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко с помощью коктейлей Молотова жгут танки вооруженных сил страны.

Видео с нападением на бронетехнику во время его транспортировки по железнодорожной платформе в районе Минска опубликовал Telegram-канал "Баста!".

На кадрах можно увидеть, как мужчина подбирается к танку и бросает в него коктейль Молотова. Технику окутывает пламя.

"Это Акт гражданского неповиновения! Танк Т72, 120-я дивизия. За молчание армии, которая давным давно должна была положить конец полномочиям "маршала" Саши 3%. Мы показали, что можем. Пусть ответят, с кем они, и кого они должны защищать!" – озвучил свою позицию автор видео.

Правда Минобороны республики заявили, танк не получил серьезных повреждений и будет доставлен на полигон.

Напомним, ранее непризнанный  президент Александр Лукашенко посетил в пятницу 29 января Белорусский государственный университет. Выступая перед аудиторией, "Батька" заявил, что ему нечего стыдится и он готов воевать за Беларусь с оружием в руках.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 236

Все по теме:

Беларусь, Протесты, Александр Лукашенко, Коктейль Молотова.
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