Новый сайт "президента" Беларуси сломался из-за фото Лукашенко без усов: в сети смеются

Во вторник, 9 февраля, был обновлен официальный сайт "президента" Беларуси Александра Лукашенко. Старая версия которого работала с прошлого десятилетия.

Об этом сообщили president.gov.by.

В разделе "Президент без галстука" появилось информация о личной жизни, семье, приусадебном хозяйстве, спортивных увлечениях Александра Лукашенко. Но больше всех журналистов заинтересовала фотография, на которой он без усов.

Так, обновленный сайт в скором времени после запуска сломался.

При этом по состоянию на 14:40 сайт уже не работает.

По информации "КП - Беларусь", на портале была опубликована информация о семье Лукашенко: троих сыновьях и семерых внуках. Никаких упоминаний о жене президента Галине и матери его младшего сына Николая нет.

Также на новом сайте изменена структура, появился виртуальный тур по Дворцу независимости, новая форма для отправки электронных обращений. Появился раздел "Фото для прессы", в котором размещены снимки с официальных мероприятий в высоком разрешении.

В свою очередь фото "без усов" Лукашенко не могли остаться без внимания сети.

"В Белоруссии запустили новый сайт президента, но он сразу сломался. Потому что не надо было публиковать фото Лукашенко без усов", - прокомментировал фото журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В Белоруссии запустили новый сайт президента, но он сразу сломался. Потому что не надо было публиковать фото Лукашенко без усов. pic.twitter.com/KfEuXq1Xvc — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 9, 2021

В то же время в Твиттере Лента.ру также поделились своим комментарием данной фотографии.

"Фото дня: Александр Лукашенко без усов! Да, президент Белоруссии не всегда их носил. Что скажете?", - написали в Твиттере.

Фото дня: Александр Лукашенко без усов! Да, президент Белоруссии не всегда их носил. Что скажете? pic.twitter.com/3KKLl0HJP3 — Лента.ру (@lentaruofficial) February 9, 2021

Стоит напомнить, что ранее непризнанный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о возможности начала в стране военных действий.