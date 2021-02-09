Скачать
Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Шаг навстречу России или компромисс? О чем говорит готовность США снять санкции с "Северного потока-2"
Шаг навстречу России или компромисс? О чем говорит готовность США снять санкции с "Северного потока-2"
США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент
США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент
"Ковидный хвост": инфекционист объяснила, какие недуги провоцирует коронавирус и как с ними бороться
"Ковидный хвост": инфекционист объяснила, какие недуги провоцирует коронавирус и как с ними бороться
Нескоромный впервые появился на видео и пригрозил разоблачением коррупционных схем
Нескоромный впервые появился на видео и пригрозил разоблачением коррупционных схем

Новый сайт "президента" Беларуси сломался из-за фото Лукашенко без усов: в сети смеются

Новый сайт "президента" Беларуси сломался из-за фото Лукашенко без усов: в сети смеются
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф

Во вторник, 9 февраля, был обновлен официальный сайт "президента" Беларуси Александра Лукашенко. Старая версия которого работала с прошлого десятилетия.

Об этом сообщили president.gov.by.

В разделе "Президент без галстука" появилось информация о личной жизни, семье, приусадебном хозяйстве, спортивных увлечениях Александра Лукашенко. Но больше всех журналистов заинтересовала фотография, на которой он без усов. 

Так, обновленный сайт в скором времени после запуска сломался.

При этом по состоянию на 14:40 сайт уже не работает. 

сайт Лукашенко

По информации "КП - Беларусь", на портале была опубликована информация о семье Лукашенко: троих сыновьях и семерых внуках. Никаких упоминаний о жене президента Галине и матери его младшего сына Николая нет. 

Также на новом сайте изменена структура, появился виртуальный тур по Дворцу независимости, новая форма для отправки электронных обращений. Появился раздел "Фото для прессы", в котором размещены снимки с официальных мероприятий в высоком разрешении.

В свою очередь фото "без усов" Лукашенко не могли остаться без внимания сети.

"В Белоруссии запустили новый сайт президента, но он сразу сломался. Потому что не надо было публиковать фото Лукашенко без усов", - прокомментировал фото журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В то же время в Твиттере Лента.ру также поделились своим комментарием данной фотографии.

"Фото дня: Александр Лукашенко без усов! Да, президент Белоруссии не всегда их носил. Что скажете?", - написали в Твиттере.

Стоит напомнить, что ранее непризнанный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о возможности начала в стране военных действий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 104

Все по теме:

Беларусь, Александр Лукашенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали
02 Зеленский не может назначить нового премьера: раскрыты подробности
03 Достроят "Северный поток-2", но возьмут в ЕС? Преемник Меркель обескуражил планами насчет Украины
04 Вертолетная площадка прямо в море и сосед Медведев: в Крыму нашли "дворец" Путина (видео)
05 Эффект "ковидной руки": медики обнаружили побочные действия вакцины Moderna
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России в Воркуте дороги посыпают мышьяком и свинцом: подробности (видео)
В России в Воркуте дороги посыпают мышьяком и свинцом: подробности (видео)
Пытались прорваться через линию разграничения: военным на Донбассе пришлось открывать огонь по легковушке
Пытались прорваться через линию разграничения: военным на Донбассе пришлось открывать огонь по легковушке
&quot;Какие кролики?&quot; В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от &quot;Спутника&quot;
"Какие кролики?" В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от "Спутника"
Новый сайт &quot;президента&quot; Беларуси сломался из-за фото Лукашенко без усов: в сети смеются
Новый сайт "президента" Беларуси сломался из-за фото Лукашенко без усов: в сети смеются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь