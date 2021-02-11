Лукашенко готов уйти, но выдвинул два условия (видео)

В четверг, 11 февраля, Александр Лукашенко, который ранее заставил посмеяться делегатов провластного форума Всебелорусское народное собрание из-за своего кашля, там же объяснил когда готов уйти из власти и при каких условиях.

"Главное мое условие ухода из власти – в стране мир, порядок, никаких протестов, не переворачивать страну, высказывать в рамках закона мнение. Это главное условие", - сказал он.

По словам Лукашенко, это не единственное его условие.

"Если сложится так, что к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас, сторонников нынешнего президента, упасть не может", - добавил Лукашенко.

Также он отметил, что именно по этой причине предложил сделать народное собрание конституционным органом, ведь в таком случае "власть будет у вас, даже без меня (сторонников Лукашенко, - Авт.)".

Как сообщал "Телеграф", ранее Лукашенко озвучил неутешительный прогноз о начале военных действий в Беларуси.