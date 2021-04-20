Депутат из партии Зеленского приехал к нерукопожатному Лукашенко на встречу тет-а-тет

Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко, который ранее нелестно высказался в адрес журналистов-расследователей Nexta, которые недавно опубликовали первый фильм про имущество Александра Лукашенко, отличился не менее "нестандартной" выходкой – отправился на встречу с Лукашенко в формате один на один.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Я снова в Минске. Тепло, вкусно, спокойно. Белорусы какие-то настоящие. Как будто не испортились, какая-то невероятная человечность", - написал он.

Позже Telegram-канал "Пул Первого" опубликовал видео, на котором Шевченко спокойно пожимает руку Лукашенко и радуется встрече с ним, добавляя, что давно ждал диалога.

"Знаю, что происходит в моей родной Украине. Вы знаете мое отношение к Украине - не только как президента, но и мое личное отношение. Поэтому очень важна эта наша встреча как такой добрый сигнал", - сказал Лукашенко, обращаясь к Шевченко.

Естественно, подобный жест "слуги народа" не мог не вызвать ряд вопросов, учитывая тот факт, что Лукашенко на фоне эскалации военного конфликта на Донбассе, без зазрения совести стягивает технику к границам Украины и проводил военные учения в Брестской области, а глава ТКГ в Украине Леонид Кравчук в связи с недружественными действиями Лукашенко грозит увольнением в случае проведения переговоров по Донбассу в Минске и активно ищет новую площадку для них, не исключая Польшу.

В частности, пользователей заинтересовал вопрос, а по чьей "наводке" Шевченко отправился в гости к Лукашенко.

"В Беларуси 26 лет вопреки всем законам правит Лукашенко. Последние выборы обернулись небывалыми протестами. Несколько человек убиты, тысячи прошли через тюрьмы, сотни сидят, сотни покалечены. Беларусь превращается в такой себе концлагерь. Рукопожатным Лукашенко остается для совсем немногих (ну, вот Путин по-прежнему встречается с Лукой да Мишустин). И тут в гости к Лукашенко едет депутат Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко", - написала журналист Ирина Ромалийская в Facebook.

"Власть в стране есть?", "У слуг есть паны. Кто-то послал", "С одной стороны, уверен, что это ЧАСТНЫЙ визит - из рады его никто не посылал. А с другой стороны, политическая оценка должна последовать. Хотя, это же он без последствий на инаугурацию ездил?" - пишут в комментариях.

При этом в руководстве фракции "Слуга народа" заявили, что не посылали Шевченко к Лукашенко, назвав их встречу "личной инициативой" первого.

"Народный депутат Шевченко не был делегирован фракцией, партией "Слуга народа", Министерством иностранных дел или Офисом Президента Украины на проведение любых переговоров с официальными лицами Беларуси. Соответственно, все встречи, которые он проводит или будет проводить, являются его личной инициативой. Он действует как частное лицо, а не представитель государства", – заявил первый заместитель парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

При этом по приезду от Шевченко ожидают объяснения по этому инциденту.