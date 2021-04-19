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Генерал озвучил сроки возможного вторжения российских войск в Украину

Генерал озвучил сроки возможного вторжения российских войск в Украину
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Даже в 2014 году на границах с Украиной не было такого количества российских военных, как сейчас. Поэтому полностью исключать вероятность начала полномасштабного вторжения России нельзя. 

Об этом рассказал "Телеграфу" генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"С месяц назад пошло мощнейшее информационное обеспечение процессов. А потом начались и сами процессы при продолжающейся пропагандисткой шумихе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, могут ли россияне напасть на Украину. 

Он подчеркнул, что сейчас у границ с Украиной сосредоточено около 100 тысяч военных РФ. 

Однако Романенко отмечает, что в этом "бряцании оружием" много демонстративного. Кремль не скрывая оказывает давление на власти Украины, а заодно показывает Европе и США "кто в доме хозяин". 

 О том, насколько российский президент Владимир Путин готов к применению войск, можно будет судить через неделю или две, когда будет более подготовлена инфраструктура. 

"Российские власти показывают, что внутри своей страны (считая "своим" в том числе Крым) будут делать, что хотят. Но при этом пытаются так поступать и с государствами постсоветского пространства", - сказал Романенко. 

При том, существует серьезный риск того, что часть украинских территорий будет захвачена. 

"Главное ввязаться, как говорил Наполеон. Путин использует ту же логику. В 2014-м "ввязался" в Крыму. Хорошо пошло. Тогда пошел на восток Украины", - отметил он. 

О подоплеке действий России, возможных сценариях и времени возможного открытого вторжения российских войск читайте в материале "Телеграф": Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Россия, Крым, Донбасс.
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