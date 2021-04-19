Путин приготовил три сценария для Украины, Европа нам вряд ли поможет, - генерал

Россия продолжает накалять ситуацию вокруг Украины и на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса. К украино-российской границе Кремль стянул около 100 тысяч военных и техники.

На Донбассе оккупанты обстреливают жилые дома из минометов. И существует опасение, что постановочные обстрелы, которые активно освещают российские пропагандисты, могут обостриться.

17 апреля стало известно, что отряд из 15 кораблей российской Каспийской флотилии завершил переход в Черное море для участия в масштабных "учениях", для которых в оккупированный Россией Крым также перебросили военную авиацию и общевойсковую армию с Северного Кавказа.

О подоплеке действий России, возможных сценариях и времени возможного открытого вторжения российских войск "Телеграф" побеседовал с генерал-лейтенантом, бывшим заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорем Романенко.

- Почему эскалация началась именно сейчас?

- Она должна была начаться еще год назад. США были заняты выборами, Евросоюз – «бракоразводным процессом» с Британией. Но тогда планам Путина помешал ковид.

Решение вопроса с Украиной – ключевое звено для Путина. В этом он - продолжатель идеи Ленина. Без Украины не может быть большевистской империи. И путинской тоже.

Поскольку в прошлом году не удалось ничего толком, перенесли на год текущий. И тоже под парад к 9 мая, замечу.

Эскалацией Путин решает три задачи.

Первая – чтобы политическая часть Минских соглашений были принята исключительно в интересах России. Все эти амнистии, особые статусы, местная милиция – путь к тому, чтобы оставить Украину в орбите РФ.

Вторая – недопустимое (и обидное) с точки зрения Путина воздействие внутри Украины на пропутинскую, пророссийскую «пятую колонну». Информационно, политически, экономически. Речь об ударах по Медведчуку, Козаку иже с ними. Путин считает, что за такоен Киев надо наказать.

Третья – проверить, насколько новый президент США и НАТО в целом готовы реагировать на такие действия Кремля.

- Насколько всё серьезно? Действительно ли россияне могут открыто напасть?

- Всё возможно. С месяц назад пошло мощнейшее информационное обеспечение процессов. А потом начались и сами процессы при продолжающейся пропагандисткой шумихе.

У наших границ сейчас бряцает оружием около 100 тысяч военных страны-агрессора. Они собираются с Южного, Западного, Центрального округов. В таком количестве и таком составе их не было никогда. Даже в 2014-м. При этом россияне не особо прикрываются учениями. Достаточно много демонстративного. Особо не скрывая, осуществляется давление на руководство Украины. Ну и показывают Европе и США, «кто в доме хозяин». В Крым подтянулись Псковская дивизия, из Волгограда прибыла десантно-штурмовая бригада. «Искандеры» также подтянули к границам, причем с ракетами, способными накрыть Киев.

С точки зрения военной эффективности – применение вооружения и войск, которые они сосредоточили, станет возможным через одну-две недели, когда дороги и в целом инфраструктура будут более готовы. Российские власти показывают, что внутри своей страны (считая "своим" в том числе Крым) будут делать, что хотят. Но при этом пытаются так поступать и с государствами постсовесткого пространства.

Есть серьезный риск, что могут попытаться захватить часть нашей территории. А там - как пойдет. Главное ввязаться, как говорил Наполеон. Путин использует ту же логику. В 2014-м «ввязался» в Крыму. Хорошо пошло. Тогда пошел на восток Украины.

- Откуда можно ожидать ударов?

- Практически с любого направления. С недавних пор таким стало северное – Беларусь. Учитывая, что Лукашенко после выборов в августе 2020, которые признали лишь Россия и ее сателлиты, полностью во власти Кремля, он не откажет Путину ни в чем. Рванув через белорусско-украинский кордон (предлоги найдутся, сейчас вот «прокачивают» тему с «покушением на Лукашенко»), россияне могут попытаться блокировать Киев и требовать соответствующих политических уступок.

Понятно, что остается восточное направление – захваченные территории Донбасса. Пойдя оттуда, агрессор может попытаться захватить территории в рамках административных границ Луганской и Донецкой области. По этому поводу был уже информационный шабаш в Донецке. И вскоре намечается новый. Цель – объединить всё в одну «республику» с возможным дальнейшим присоединением к РФ.

Ну и, конечно, остается южное направление – из Крыма. Не только ради того, чтобы пустить туда воду, но и ради отрезания Украины от моря. Под это могут попытаться взять и Одессу, благо в Приднестровье хватает российской военщины.

Информационное обеспечение уже есть. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев недавно на совещании в Севастополе заявил, что Украина якобы готовит диверсии, в том числе в Крыму. Что наша страна при поддержке США может организовать провокации, чтобы начать военные действия против Крыма. Создаются условия для вторжения. Я не говорю, что завтра война. Но они явно готовятся.

Цель Путина – собраться потом, когда его всё же остановят в той или иной точке, ядерным клубом – и обговорить вопросы перераспределения сфер влияния в мире. В истории таких примеров хватает. «Почему бы не попробовать сейчас?» - думает, к примеру, Путин. Это его установка еще с питерских, пацанских времен. Надо бить первым, а окружение, если что, поможет. В наглости, в первости он видит успех. В условиях КГБ такие подходы у него еще больше развились. Поступал настолько, насколько противник ему позволял. Позволили в Крыму, полез дальше на Донбасс.

- Какие варианты дальнейшей эскалации могут рассматривать в Кремле?

- Думаю, их три. Первый и наименее вероятный, хоть в случае с Путиным всё возможно, – широкомасштабная война. Но для того, чтобы наступать, нужно иметь втрое больше сил и средств. Сейчас такого не наблюдается. Да, у России намного лучше системы вооружения. Путин осовременил их от 65 до 82% в различных видах войск. Да, россияне постоянно где-то воюют – в Сирии, Грузии, Украине. Именно эти части подтянули к границе. С достаточно высоким уровнем боевой подготовки. Но всё равно – нет у них таких сил и средств, чтобы идти в лобовую. Да и последствия будут катастрофическими. И в части человеческих потерь, и в части новых санкций, которые еще быстрее будут уничтожать российскую экономику.

Второй вариант – локальные войны. На Донбассе, к примеру. На Херсонщине. А там - как пойдет. Донбасс в приоритете. Там же можно открыто не вторгаться. «Ихтамнеты» есть постоянно. Пропагандисты уже вовсю готовят почву для обострения. В разы выросли сообщения о якобы обстрелах со стороны украинских воинов гражданской инфраструктуры ОРДЛО, о том, что мы сбрасываем бомбы с беспилотников. Та же история с якобы погибшим от такой бомбы пятилетним мальчиком во временно неподконтрольном поселке Александровское в Донецкой области. Хоть на самом деле, похоже, он погиб, подорвавшись на боеприпасе, к которому силы ООС не имеют никакого отношения.

Но фон создается, атмосфера нагнетается. В Донецке показательно начали появляться мешки с песком, проводится проверка бомбоубежищ, в школах – учебные эвакуации.

А в ОРДЛО, по некоторым данным, уже более 700 тысяч человек с паспортами РФ. Которых надо "защищать". Под этим Кремль может предлогом "благородно" начать войну среднего локального уровня.

Ну и третий вариант уже вовсю действует. Это повышение интенсивности боевых действий на линии соприкосновения. С начала этого года число обстрелов выросло в разы. Как следствие – у нас число погибших и раненых с начала года, почти как за всё второе полугодие 2020-го.

- Отрезвят ли Путина американские санкции?

- Пока на это не похоже. Поскольку ситуация усугублялась, Байден принял решение поговорить с Путиным. Внутри РФ это восприняли как победу Путина. Мол, Америка дрогнула, хотят договариваться и встречаться.

А потом «прилетели» санкции. У Байдена ведь хороша память. Он прекрасно помнит, что Путин делал всё, чтобы в Белом доме остался лояльный к нему Трамп. К тому же, мы не знаем всего, о чём говорили президенты. Возможно, Путин дал еще немало поводов для санкций. Ну вот они и пришли – и за вмешательство в выборы, и за кибератаки. И частично за действия в Крыму. А еще раньше – за Навального. Уже есть и секторальные удары (по IT-сфере), и запрет американским компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Плюс – высылка ряда дипломатов. Россия ответила пока своим «черным списком» невъездных лиц.

Понятно, что этим санкциям пока далеко до тех, что поспособствовали развалу СССР. И Байден пока дает шансы не столько Путину, сколько России. Мол, еще не поздно остановиться. Сдать назад. Сесть за стол переговоров.

- Кстати, о переговорах. После поездки Зеленского в Париж и весьма скромных результатов его переговоров с Макроном (офлайн) и Меркель (онлайн), есть мнение, что нормандский формат скорее мертв.

- Я бы не стал говорить столь категорично. Но помощи от европейцев на достаточном уровне мы, увы, так и не получили. Впрочем, США нам тоже не особо помогли при Обаме. Придя к власти, он организовал перезагрузку отношений США с РФ. В итоге отдал на откуп Кремлю все постсоветские республики, кроме стран Балтии. Мы помним, чем это обернулось… Да и в 2014-м он не особо старался остановить Путина. Что до Франции с Германией, им мы можем припомнить не получение ПДЧ в НАТО, которое Украине и Грузии хотели дать в 2008-м. Но Путин надавил тогда на французские и германские власти – и ПДЧ не дали ни нам, ни Грузии. В итоге всё это обернулось в том же 2008-м войной России с Грузии - и потерей грузинами части территории. А в 2014-м – войной России с Украиной, в результате чего часть нашей страны тоже оккупирована.

Вряд ли Макрон и Меркель что-то могут предложить, у них для этого было время. Тут надежда скорее на новую американскую администрацию. И пока ее действия вселяют оптимизм.

США повысили боеготовность своих вооруженных сил в Европе. Ввели новые санкции против РФ. Два их эсминца вместо Черного моря зашли на Крит. Пока… Давая РФ время для деэскалации. Но нужно понимать, что там есть «Томагавки», которые достают до любой точки Черного моря, Крыма.

Ударно-авианосна группа с Средиземного моря передислоцировалась на восток. Россия, в свою очередь, стаскивает в Черное море корабли с Каспия, с Балтики. Вывели почти весь Черноморский флот.

Ситуация напряженная. Пока все повышают ставки.

- Как еще могли бы нам помочь США в противостоянии с РФ?

- Нам необходимо современное вооружение. У россиян преимущество в летательных аппаратах, бронетехнике, ракетных комплексах. Не говоря о ядерном оружии. После событий 2014 года у нас существенно ослаблены военно-морские силы.

Украине нужно договариваться с союзниками о модернизации нашего вооружения. А также о том, чтобы НАТОвские учения проводились на нашей территории чуть ли не на постоянной основе.

У РФ - преимущество в войсках и в управлении. Царь решил – и всё. У НАТО же всё решают консенсусно. Потому переброски, передвижение войска Альянса по Европе – это время.

В случае начала боевых действий в связи с преимуществом сил РФ, нам нужны помощь по закрытию нашего воздушного пространства. Противоракетных средств у нас нет. А для противостояния с РФ нужны ЗРК хотя бы уровня «Патриот». Также нам нужно прикрытие с моря. Американцы прилагают усилия в этом ракурсе. Но пока, похоже, решили не интенсифицировать эти действия.

В любом случае надо понимать, что украинским военным понадобится время на освоение современного вооружения. И – что воевать за нас никто не будет. Потому от союзников важно добиться - закрытия воздуха и моря, передача разведывательной информации, помощь в вооружении и его освоении.

- Принял ли Путин уже решение о ведении военных действий, пусть даже на локальном уровне?

- Думаю, пока еще не принял. Идет информационная накачка, формирование сил и средств. При этом Путин понимает, что новая авантюра может обрушить его режим. В 2014-м всё было в фарт, сейчас – ситуация иная. Он сделал шаг, согнал войска к границе с Украиной. И смотрит на реакцию. США и НАТО достаточно жестко ответили. Ему бы маленькую победоносную войну под осенние выборы в Госдуму. Но всё может обернуться крушением путинской империи. Потому Путин в раздумьях.

Я уверен, что немалая часть его окружения достаточно критично относится к происходящему. Дети, жены, любовницы у многих на Западе. Там живут, там учатся. Имея деньги, российская элита не может реализовать свою жизнь, как хотелось бы. Да, есть часть, которая понимает, что если уйдет Путин, то «уйдут» и их. И эти сделают всё, чтобы он остался - пусть хоть второй мумией на Красной площади. Но достаточно сильны и другие башни Кремля, которые готовы менять ситуацию. Новая российская буржуазия хочет жить на более широкую ногу, чем может сейчас. А при путинском режиме это невозможно. Потому, думаю, Путин не решается на вторжение в Украину. Ведь в итоге может заполыхать в России.