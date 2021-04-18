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В покушении на Лукашенко может всплыть "украинский след", Минск почти полностью под контролем Кремля, - Магда
В покушении на Лукашенко может всплыть "украинский след", Минск почти полностью под контролем Кремля, - Магда
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В покушении на Лукашенко может всплыть "украинский след", Минск почти полностью под контролем Кремля, - Магда

В покушении на Лукашенко может всплыть "украинский след", Минск почти полностью под контролем Кремля, - Магда
16:12 Сегодня Телеграф Александр Лукашенко

В субботу, 17 апреля, стало известно, что в Москве задержаны гражданин Беларуси и США Юрий Зенкович, а также белорус Александр Федута. В ФСБ РФ уверяют, что эти люди вместе с "украинскими националистами" готовили военный переворот 9 мая в Минске и устранение президента Беларуси Александра Лукашенко.

Директор Института мировой политики Евгений Магда поделился с "Телеграфом" своим видением ситуации.

"Последние события в Беларуси свидетельствуют о том, что протесты против Лукашенко фактически свернулись. И в стране началось то, что называется реакцией. Среди задержанных - люди, которых можно отнести к политическим противникам Лукашенко, - подчеркивает Евгений Магда. - Неудивительно, что они задержаны на территории России. Таким образом Лукашенко демонстрирует, что РФ хочет поддерживать его, а не кого-либо другого в ближайшем будущем".

По мнению эксперта, найти в попытке якобы покушения на Лукашенко так называемый "украинский след" - абсолютно логично в ракурсе последних заявлений белорусских властей и спецслужб.

В Беларуси якобы пытались убить Лукашенко - Евгений Магда объяснил, при чем тут Украина, США и Россия

"Еще после оранжевого Майдана, а уж тем более после событий 2014 года заявления белорусских спецслужб были однозначными. А после выборов в августе прошлого года, результаты которых не признал цивилизованный мир, включая Украину, накал соответствующих заявлении возрос, - отмечает Евгений Магда. - Официальные лица Беларуси обвиняли Украину в стремлении дестабилизировать ситуацию в "республике Лукашенко". Показывали какие-то фильмы ужасов о джипах, прорывающихся с оружием на территорию Беларуси с территории Украины. А недавно главы белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что украинцы поставляла взрывчатку белорусским оппозиционерам. Подобные бредовые заявления, к сожалению, разрушают добрососедские отношения Украины и Беларуси. К тому же, эти заявления и действия демонстрируют, что Лукашенко почти полностью зашел в сферу влияния РФ - и не собирается оттуда никуда дергаться".

17 апреля непризнанный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил о принятии в скором времени очень важного решения. По его словам, это будет одно из его принципиальных решений за четверть века президентства.

Также Лукашенко называл условия своего ухода с поста президента Беларуси, а 2 марта сообщил о желании привлечь российскую военную авиацию в Беларусь.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Украина, Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Евгений Магда.
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