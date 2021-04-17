"У них ничего не получится": Лукашенко заинтриговал "принципиальным" решением (видео)

Непризнанный президент Республики Беларусь Александр Лукашенко публично заявил о принятии в скором времени очень важного решения. Глава государства пока не пожелал озвучить детали

Видео выступления Лукашенко опубликовал его Telegram-канал "Пул Первого". Судя по всему, белорусский лидер выступил перед телекамерами в субботу, 17 апреля, во время Республиканского субботника, который он планировал провести на берегу Днепра в районе Александрии, Шкловского района. Здесь находиться малая родина непризнанного президента

По его словам, в самые краткие сроки будет озвучена важная информация.

"Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение", - уточнил Лукашенко, добавив, что информация будет подана в виде Декрета президента.

Напомним, Лукашенко назвал условия своего ухода с поста президента Беларуси.