Путин не против: Лукашенко рассказал о желании разместить российскую военную авиацию в Беларуси

2 марта незаконно избранный "президент" Беларуси Александр Лукашенко сообщил о желании привлечь российскую военную авиацию в Беларусь.

Об этом сообщили на сайте президента Беларуси.

Непризнанный президент вспомнил события 2014 года, когда проводился ЧМ по хоккею в Беларуси, тогда летчики РФ вместе с беларусскими коллегами вместе несли свою службу.

Он считает, что и в будущем будет возможность использовать такого рода опыт. Поскольку он не получил негативной реакции от президента РФ Владимира Путина во время обсуждения этого вопроса.

По его мнению, в случае если военные РФ будут летать на белорусских самолетах им нужно самое современное вооружение к ним.

Стоит напомнить, что ранее, 26 февраля Александр Лукашенко не подтвердил слухи о его плане передачи власти своим сыновьям.