Режим Лукашенко – на грани: поможет ли Путин ему деньгами

В Сочи 22 февраля проходят переговоры президента РФ Владимира Путина с непризнанным мировым сообществом президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который прибыл в Россию с рабочим визитом.

После прошлой встречи российский президент сообщил, что Минску будут выделены кредиты на $1,5 млрд. Какими могут быть последствия новой встречи и перспектива дружбы двух авторитарных режимов? «Телеграф» разбирался в ситуации с помощью политолога Андрея Окары.

«Нужно понимать, что главный фактор сохранения нынешнего режима в Беларуси – это карательная система. Для нормального функционирования государства нужна легитимизация власти, высокий уровень одобрения ее действий. Сейчас ничего из этого не актуально для Беларуси. Лукашенко на всё откровенно забил после фейковых результатов выборов и подавления протестов. Всё, что нужно ему сейчас, это деньги для «силовиков», которых в Беларуси называют «слабовики», так как избивают даже женщин, убивают безоружных. Это ассоциируются не с силой, а со слабостью. Деньги в Беларуси стремительно заканчиваются, экономика по многим причинам нежизнеспособна. Слишком зависим от РФ, а тут еще и общий мировой экономический спад из-за корона-кризиса. И Лукашенко едет клянчить денег, хоть сам уверяет, что это не так», - говорит Андрей Окара.

По его словам, в последнее время российская финансовая поддержка Беларуси значительно сократилась.

«Многие считают, что Москва напрямую дотировала режим Лукашенко через продажу нефти – в год на несколько миллиардов долларов. Сейчас краник значительно «закрутили». Учитывая параллельно закручивание гаек со стороны ЕС, который продолжает ужесточать санкции, режим Лукашенко – на грани. И прекратит свое существование, когда закончатся деньги на силовиков. По подсчетам разных экономистов, это могло произойти еще осенью прошлого года, - отмечает эксперт. - Но благодаря российской поддержке, этого не случилось. И сегодня Лукашенко если и не будет клянчить, как он уверяет, то точно «вести серьезный деловой разговор», суть которого та же – дай денег!»

Путин же, по мнению политолога, будет требовать в качестве ответного жеста - в разных формах интегрировать Беларусь в РФ.

«Ранее речь шла об интеграции областями, потом об усилении роли Союзного государства. Теперь появились слухи, что в Беларуси будет создана пророссийская политическая партия. Лукашенко всегда был резко против. Но сейчас у него нет особого выбора. И на партию такую может согласиться, и на конституционную реформу под диктовку Кремля. Помните, у Высоцкого – «мы теперь одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами». Это в нашей ситуации - о Путине и Лукашенко. И связаны, и повязаны. Что один, что второй уже надоели своим странам, надоели Западу. И держаться лишь на «штыках» силовиков. Вопрос лишь в том, когда сорвутся вниз – и кого потянут за собой. Учитывая их такую связь, думаю, денег в каком-то формате, Лукашенко дадут. И сделает это Путин не потому, что хочет спасти Лукашенко, а потому что тем самым спасает себя. Если не дать денег, режим Лукашенко падет – и это будет колоссальный вызов для режима Путина. Лукашенко ситуацию понимает, поэтому не будет идти на все кремлевские «хотелки». Максимум – согласиться зарегистрировать пророссийскую партию. При этом будет всячески тормозить этот проект», - прогнозирует Андрей Окара.

Напомним, что Александр Лукашенко, спорная победа которого на выборах в августе 2019 года привела к массовым протестам, заявил, при каких условиях уйдет из власти.

Директор Института мировой политики Евгений Магда проанализировал для "Телеграфа" происходящее в Беларуси, а также дал прогноз на будущее.