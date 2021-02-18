Лукашенко собрался на встречу с Путиным: о чем будут договариваться

Непризнанный мировым сообществом президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал встречу с президентом России Владимиром Путиным в 20-х числах февраля.

Об этом он сообщил 18 февраля на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

"Мы действительно с Путиным давно договорились, что в начале 20-х чисел февраля повстречаемся и поговорим по некоторым направлениям нашего сотрудничества. Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, "Лукашенко приедет аж $3 млрд просить". Нет, я не еду туда чего-то просить", - подчеркнул Лукашенко.

"Вы видели, мы подписывали на этот год по энергоносителям, что для нас чувствительно, общим рынкам документы. Вообще ничего не просили и не спорили. Если Россия считает, что уровень нашего экономического сотрудничества должен быть вот такой высоты, значит он такой и будет. Чего там ходить и просить? Поэтому немножко эти либералы в России отстали от чувствительных вопросов, которые мы обсуждаем. Мы ничего не собираемся просить", - добавил он.

В то же время министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью рассказал о темах, которые могут поднять на переговорах Лукашенко и Путин. По его словам, речь не обязательно пойдет о новых кредитах, хотя не исключает, что стороны могут обсудить выделение новых кредитов и другой помощи Беларуси.

Макей полагает, что интеграция с Россией укрепит государственность Беларуси и не вызовет отторжения граждан страны.

В свою очередь по данным "КоммерсантЪ", Лукашенко встретиться с Путиным в Сочи, чтобы обсудить темы нового российского кредита — на этот раз в размере $3 млрд.

Напомним, предыдущая встреча Лукашенко и Путина прошла в Сочи 4 сентября 2020 года на фоне массовых протестов в Беларуси.

Стоит напомнить, что Лукашенко позиционирует себя как "социально близкого" простому народу, противовес казнокрадам и олигархам. Тем не менее, у первого лица соседней страны имеется несколько загородных дворцов и роскошный автопарк.