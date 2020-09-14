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Лукашенко впервые с начала протестов покинул Беларусь и прибыл в Сочи для встречи с Путиным

Лукашенко впервые с начала протестов покинул Беларусь и прибыл в Сочи для встречи с Путиным
12:42 Сегодня Телеграф
4 сентября на фоне беспрецедентных по своему масштабу протестов в Беларуси в Сочи проходит встреча белорусского диктатора Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился в Россию, это его первый зарубежный визит после начала антиправительственных протестов.

В Сочи запланированы переговоры Лукашенко с Путиным, которые пройдут в формате «один на один».

Темами встречи в Кремле называют ключевые вопросы развития двусторонних отношений стратегического партнерства и союзничества, а особое внимание на переговорах собираются уделить «перспективам интеграции в рамках Союзного государства и крупным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях

Российское пропагандистское агентство РИА Новости сообщило, что по итогам встречи не будет подписания документов и пресс-конференции.

Телеграм-канал Пул первого, приближенный к пресс-службе белорусского президента, опубликовал видео с президентским бортом перед взлетом.

 

В Беларуси уже больше месяца продолжаются масштабные протесты. Протестующие не согласны с результатами выборов, которое прошли еще 9 августа. Каждое воскресенье в стране проходят традиционные марши протестов. Силовики задерживают сотни человек.

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Все по теме:

Россия, Сочи, Владимир Путин, Александр Лукашенко.

Автор:

Телеграф
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