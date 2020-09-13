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"Марш героев": в Минске более 400 задержанных

"Марш героев": в Минске более 400 задержанных
Обновлено 20:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Запад Фото: Твиттер
Во время масштабной акции протеста в Минске, силовики задержали более 400 человек.

"В различных районах столицы задержаны более 400 человек", - говорится в сообщении МВД Беларуси.

В министерстве также подтвердили, что милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.

"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди на протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - заявили в ведомстве.

Между тем официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила об отсутствии информации о пострадавших на акции оппозиции.

Протесты в Беларуси: в Бресте демонстрантов разогнали водометом (Видео)

В белорусской столице в воскресенье проходит акция протеста. Число ее участников в определенный момент превысило 150 тысяч человек.

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Беларусь, Протесты, Минск.

Автор:

Телеграф
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