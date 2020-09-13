"Марш героев": в Минске более 400 задержанных

"В различных районах столицы задержаны более 400 человек", - говорится в сообщении МВД Беларуси.
В министерстве также подтвердили, что милиция в Минске произвела предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.
"Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди на протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - заявили в ведомстве.
Между тем официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич заявила об отсутствии информации о пострадавших на акции оппозиции.
Минск 20 минут назад.#ЖывеБеларусь pic.twitter.com/mwgF4JoVZL
— Встречный Ветер (@headwind512) September 13, 2020
В белорусской столице в воскресенье проходит акция протеста. Число ее участников в определенный момент превысило 150 тысяч человек.