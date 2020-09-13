Протесты в Беларуси: в Бресте демонстрантов разогнали водометом (Видео)

В городе Брест, что на юго-западе Беларуси, силовики применили водометы для разгона толпы протестующих.

"В Бресте против протестующих начали применять водомет!", - говорится в сообщении на Телеграм-канале NEXTA, снабженном видео.

После применения водомета протестующих начали жестко задерживать силовики в черной форме без опознавательных знаков и с оружием в руках.

При этом Телеграм-канал NEXTA Live утверждает, что "в Гродно замечены бойцы внутренних войск с георгиевскими лентами", иллюстрируя это сообщение фотографией одного из таких бойцов.







Традиционный еженедельный марш протеста проходит не только в Минске, но и в областных центрах и других городах страны.