Лукашенко уйдет, но сделает это по-своему: чем завершится кризис в Беларуси и кто одержит победу

Президент Беларуси Александр Лукашенко, спорная победа которого на выборах в августе 2019 года привела к массовым протестам, заявил, что уйдет из власти лишь в том случае, если в стране будут "мир, порядок, никаких протестов", а также при условии, что не будут преследовать его сторонников. При этом 2021 год он назвал определяющим. Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич рассказал "Телеграфу", почему этот год действительно определяющий для белорусского политического кризиса.

"С одной стороны, для власти очевидно, что изменения политической системы необходимы. Это было ясно и до выборов 2020 года. Идею изменения Конституции начали прорабатывать на рубеже 2017-2018 гг. Но Лукашенко побоялся пойти на передачу власти в 2019-м. А сейчас власть находится в состоянии кризиса и ситуация в корне иная", – говорит Игар Тышкевич.

Наш собеседник определяет протестное ядро белорусов примерно в 1 млн человек. И подчеркивает, что это много для Беларуси с населением примерно в 9,4 млн человек.

"Учитывая внешнее давление не только ЕС, но и РФ, которые заинтересованы в изменениях во власти по своему видению, для Лукашенко 2021-й станет годом мобилизации ресурсов, попытки вернуться к своему алгоритму передачи полномочий. Уйти, но не сразу. Уйти, но не совсем. К примеру, возглавить Всебелорусское народное собрание, которое должно стать Конституционным органом (постоянным, как бы на общественных началах), решать стратегические вопросы. Этакий белорусский аналог ЦК КПСС или иранского аятоллы, определяющий развитие страны. В бюджет и законы, касающиеся внутренней повестки дня, лезть такой орган как бы не будет. Он будет следить за стратегическими вопросами и обеспечивать своим руководителям влияние без необходимости ежечасного управления", – отмечает эксперт.

По его словам, есть немалая группа людей, которых такой сценарий не устраивает. Есть протестные настроения. Но есть и проблемы.

"Протестующие пока не предлагают своей картины будущего. Сами протесты были в стиле: "хотим, чтобы Лукашенко ушел". А что дальше – никто не знает… Оппозиции важно выйти со своими идеями, которые могут быть приняты обществом", – говорит Игар Тышкевич.

При этом он отмечает, что белорусское общество расколото по настроениям, по политическим симпатиям, по информационному полю.

"Одни люди (как правило, сторонники Лукашенко), смотрят ТВ и читают старую, пролукашенковскую прессу. Другие – более новые, зачастую оппозиционные, ориентируются на соцсети, мессенджеры, Интернет, – рассказывает эксперт. – Сложилась уникальная ситуация, когда ни одна из групп не имеет гарантированно стабильные выходы на информационное поле оппонентов. Нет средств донесения своих мыслей, нет возможности агитировать. В итоге власть пытается выйти в Сеть, зачистив ее от наиболее ярких и влиятельных СМИ оппонентов. А оппоненты Лукашенко стремятся зайти в традиционные медиа. И тот, кто первым сможет оказаться в информационном поле оппонентов, чтобы донести свои идеи – получит больше шансов на победу".

К слову, на днях "Телеграф" сообщал о расследовании журналистов, которые нашли у Александра Лукашенко семь резиденций, элитный автопарк с эксклюзивным "Майбахом" и прочей роскошью.

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда проанализировал для "Телеграфа" происходящее в Беларуси, а также дал прогноз на будущее.