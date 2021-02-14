В Беларуси в лесу задержали группу из 19 лыжников, милиция расценила их собрание как митинг

В Беларуси силовики задержали группу лыжников, которые "проводили несанкционированный митинг в лесу".

Об этом пишет Радыё свабода.

В МВД страны утверждают, что группа из 11 женщин и 9 мужчин собрались в Молодечненском районе на северо-западе страны, где под видом занятия спортом устроили несанкционированный митинг.

Силовики утверждают, что при осмотре задержанных была выявлена соответствующая "протестная атрибутика" - БЧБ-флаги, баллончики с красной краской, дымовая граната и красно-белые зонтики.

Там также утверждают, что двое мужчин "при задержании оказали неповиновение законным требованиям правоохранителей", а еще один находился в состоянии алкогольного опьянения.





Как сообщалось ранее, протестные акции в Беларуси начались в августе 2020 года. Тогда после президентских выборов Александр Лукашенко объявил о победе с поддержкой более 80% избирателей.

Жители страны с этим не согласились и вышли на акции мирного протеста, которые сопровождались массовыми задержаниями и избиением протестующих силовиками.

11 февраля Лукашенко озвучил два требования к протестующим, после выполнения которых он будет готов сложить полномочия и покинуть президентское кресло.