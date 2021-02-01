Теща меньше чем за минуту освободила зятя из автозака в Брянске: видео повеселило сеть

В сети появилось курьезное видео с протестов против Александра Лукашенко из Брянска.

На кадрах, обнародованных в твиттер Baza, показано, как отчаянная женщина заходит в автозак к милиционерам и выводит оттуда одного мужчину.

"Бравая женщина из Брянска меньше чем за минуту вывела задержанного парня из автозака. Всё потому, что она его тёща", - говорится в сообщении.

«Ребят, вам что, заняться нечем? Некого ловить уже?» Бравая женщина из Брянска меньше чем за минуту вывела задержанного парня из автозака. Всё потому, что она его тёща. pic.twitter.com/yj6A66DJ8Q — baza (@bazabazon) February 1, 2021

Пользователи сети ситуацию восприняли с юмором:

"Теща это страшная сила, с которой бесполезно сражаться";

"Отдали на растерзание большему злу?!";

"С тещами не связываются даже полицейские", - написали они.

Как сообщалось ранее, депутат парламента Беларуси Виталий Уткин объяснил перенос чемпионата мира по хоккею из страны тем, что некоторые политики хотят "отомстить за водружение советского знамени на Рейхстагом".