Теща меньше чем за минуту освободила зятя из автозака в Брянске: видео повеселило сеть

В сети появилось курьезное видео с протестов против Александра Лукашенко из Брянска.
На кадрах, обнародованных в твиттер Baza, показано, как отчаянная женщина заходит в автозак к милиционерам и выводит оттуда одного мужчину.
"Бравая женщина из Брянска меньше чем за минуту вывела задержанного парня из автозака. Всё потому, что она его тёща", - говорится в сообщении.
«Ребят, вам что, заняться нечем? Некого ловить уже?»
Бравая женщина из Брянска меньше чем за минуту вывела задержанного парня из автозака. Всё потому, что она его тёща. pic.twitter.com/yj6A66DJ8Q
— baza (@bazabazon) February 1, 2021
Пользователи сети ситуацию восприняли с юмором:
"Теща это страшная сила, с которой бесполезно сражаться";
"Отдали на растерзание большему злу?!";
"С тещами не связываются даже полицейские", - написали они.
Как сообщалось ранее, депутат парламента Беларуси Виталий Уткин объяснил перенос чемпионата мира по хоккею из страны тем, что некоторые политики хотят "отомстить за водружение советского знамени на Рейхстагом".