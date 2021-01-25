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Мстят за знамя над Рейхстагом: белорусский депутат отличился потоком бреда из-за переноса ЧМ по хоккею из Минска

Мстят за знамя над Рейхстагом: белорусский депутат отличился потоком бреда из-за переноса ЧМ по хоккею из Минска
Обновлено 13:21 Сегодня Телеграф Фото: youtube

Депутат Палаты представителей Виталий Уткин объяснил причину переноса Чемпионата мира по хоккею из Беларуси - это месть за то, что "наши деды знамя водрузили над Рейхстагом". 

Об этом сообщили reform.by.

Уткин обвинил сторонников переноса чемпионата в желании отомстить потомкам победителей Второй мировой войны. 

"Я думаю, что часть населения тех стран, где политики выступали против чемпионата мира в Республике Беларусь, абсолютно не поддерживает точку зрения этих политиков и абсолютно по-другому на них сейчас посмотрели. Что можно выйти абсолютно на другие уровни политического плана, и просто сказать, что это месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом", - неожиданно выдал депутат, чем вызвал удивление даже у ведущего телеканала. 

На этом Виталий Уткин не остановился и заявил, что доказательств его версии хватает. Ведь, по мнению депутата, основные спонсоры ЧМ по хоккею — Skoda и Nivea — в прошлом работали на вермахт.

"Просто логика. Мы говорим о логике политических движений. Возьмем Skoda. Во время войны, мы знаем, что они как ремонтировали (это исторические факты, и в интернете можно найти – не закрытая тематика) технику немецко-фашистских захватчиков, так и выпускали легкие танки. И 200 танков были поставлены в ряды немецкой армии, которая воевала против белорусского народа", — выдал Уткин и добавил, что перед ним провинился не только чешский автомобильный бренд, но и Nivea. 

"Nivea – зубные щетки, мыло, предметы личной гигиены тоже для вермахта. Сегодня они собираются", — продолжил разоблачение депутат Палаты представителей, назвав свою логику "более параллельной". 

Депутат Палаты представителей Виталий Уткин родился 20 июня 1965 года в Гомеле. Окончил Украинскую академию внутренних дел, работал в милиции, позже на различных должностях в Гомельском облисполкоме и горисполкоме. Он является председателем Гомельской областной Федерации хоккея.

Стоит напомнить, что ранее, 19 января на Крещение незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко искупался в проруби и показал скандальное видео.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Беларусь, Виталий Уткин.
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