"Так и приходит белочка": сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)

19 января на Крещение незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко искупался в проруби. Глава Беларуси был одет в длинную белую рубашку, а по пути к водоему его сопровождал его любимий пес шпиц.
Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал "Пул Первого".
Александр Лукашенко искупался на Крещение в рубашке и в компании шпица pic.twitter.com/w8sGpc7Asa
— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 20, 2021
Лукашенко окунулся в воду с головой три раза. Выйдя из воды, он обратился с молитвенным воззванием к богу.
Под постом в Твиттере пользователи комментирую купание Лукашенко: "Молодец Лукашенко А.Г.! В здоровом теле, здоровый дух. Отлично!", "Почему отъявленные убийцы и воры такие набожные? Все равно грехи на замолите."
Потом Лукашенко поставил своего пса Умку на стол, предложив питомцу воды.
Так и приходит белочка pic.twitter.com/baRXEGUEBo
— Чай з варэннем (@belteanews) January 19, 2021
В сети бурно на это отреагировали: "Так и приходит белочка", "А помните фотку, где он был за столом, а рядом сидел пацан с калашом и баба в трениках? Сейчас осталась только сабачка".
Напомним, как писал "Телеграф", 10 января Лукашенко во время разговора с журналистами в своем доме пустил на стол собаку. Пользователи возмутились таким поступком и засыпали главу Беларуси гневными комментариями.