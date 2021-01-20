"Так и приходит белочка": сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)

19 января на Крещение незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко искупался в проруби. Глава Беларуси был одет в длинную белую рубашку, а по пути к водоему его сопровождал его любимий пес шпиц.

Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал "Пул Первого".

Александр Лукашенко искупался на Крещение в рубашке и в компании шпица pic.twitter.com/w8sGpc7Asa — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 20, 2021

Лукашенко окунулся в воду с головой три раза. Выйдя из воды, он обратился с молитвенным воззванием к богу.

Под постом в Твиттере пользователи комментирую купание Лукашенко: "Молодец Лукашенко А.Г.! В здоровом теле, здоровый дух. Отлично!", "Почему отъявленные убийцы и воры такие набожные? Все равно грехи на замолите."

Потом Лукашенко поставил своего пса Умку на стол, предложив питомцу воды.

Так и приходит белочка pic.twitter.com/baRXEGUEBo — Чай з варэннем (@belteanews) January 19, 2021

В сети бурно на это отреагировали: "Так и приходит белочка", "А помните фотку, где он был за столом, а рядом сидел пацан с калашом и баба в трениках? Сейчас осталась только сабачка".

Напомним, как писал "Телеграф", 10 января Лукашенко во время разговора с журналистами в своем доме пустил на стол собаку. Пользователи возмутились таким поступком и засыпали главу Беларуси гневными комментариями.