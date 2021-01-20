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Среда, 20.01.2021
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"Так и приходит белочка": сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)

"Так и приходит белочка": сеть поразили крещенские купания Лукашенко (видео)
Обновлено 08:11 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

19 января на Крещение незаконно избранный президент Беларуси Александр Лукашенко искупался в проруби. Глава Беларуси был одет в длинную белую рубашку, а по пути к водоему его сопровождал его любимий пес шпиц.

Соответствующее видео обнародовал телеграм-канал "Пул Первого".

Лукашенко окунулся в воду с головой три раза. Выйдя из воды, он обратился с молитвенным воззванием к богу.

Под постом в Твиттере пользователи комментирую купание Лукашенко: "Молодец Лукашенко А.Г.! В здоровом теле, здоровый дух. Отлично!", "Почему отъявленные убийцы и воры такие набожные? Все равно грехи на замолите."

Сеть поразили крещенские купания Лукашенко

Сеть поразили крещенские купания Лукашенко

Сеть поразили крещенские купания Лукашенко

Потом Лукашенко поставил своего пса Умку на стол, предложив питомцу воды. 

В сети бурно на это отреагировали: "Так и приходит белочка", "А помните фотку, где он был за столом, а рядом сидел пацан с калашом и баба в трениках? Сейчас осталась только сабачка".

Сеть поразили крещенские купания Лукашенко

Напомним, как писал "Телеграф", 10 января Лукашенко во время разговора с журналистами в своем доме пустил на стол собаку. Пользователи возмутились таким поступком и засыпали главу Беларуси гневными комментариями. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 351

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Беларусь, Александр Лукашенко, Крещение.
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