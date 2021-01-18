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У Лукашенко отобрали Чемпионат мира по хоккею 2021 года

У Лукашенко отобрали Чемпионат мира по хоккею 2021 года
Обновлено 20:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

О таком решении сообщил официальный сайт IIHF (Международная федерация хоккея с шайбой). В частности, Совет организации сообщает, что с учетом вопросов безопасности, находящихся вне контроля IIHF, перенос чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска неизбежен.

Заинтересованные стороны обсудили целесообразность проведения чемпионата мира в Беларуси, учитывая проблемы с безопасностью, связанными и с политической ситуацией в стране, и с COVID-19.

Совет IIHF пришел к выводу, что в настоящее время в Беларуси невозможно обеспечить безопасность игроков команд, зрителей и официальных лиц.

ЧМ-2021 по хоккею должен был состояться в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Поскольку заявка Минска и Риги является совместной, Совет IIHF должен рассмотреть статус Латвии в качестве принимающей стороны, а также оценить возможность перехода на формат единого места проведения турнира.

Напомним, после президентских выборов 9 августа 2020 года Беларусь охватили массовые протесты. Недовольные граждане обвинили власть в фальсификации результатов выборов в пользу Александра Лукашенко. Ответили власти жестокими избиениями и массовыми репрессиями недовольного населения. Все политические оппоненты Лукашенко или сидят в тюрьме, или покинули страну.

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Беларусь, Хоккей, Александр Лукашенко.
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