Лукашенко поднял вопрос о передаче власти своему сыну

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг слухи о намерении передавать власть своим сыновьям. Об этом он заявил в пятницу, 26 февраля, на Олимпийском собрании Национального олимпийского комитета Беларуси, сообщает пресс-служба Президента Республики Беларусь.

"Много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Белоруссии не будет после меня", —заявил белорусский лидер.

По словам главы государства, его старший сын Виктор Лукашенко не будет более государственным служащим. В пятницу он был уволен с должности помощника президента по национальной безопасности. В этот же день Лукашенко-младший занял пост президента НОК Беларуси.

Напомним, Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра "Украинский институт будущего" (UIF) Игар Тышкевич рассказал "Телеграфу", почему 2021 год действительно определяющий для белорусского политического кризиса.