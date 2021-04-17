Скачать
Суббота, 17.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Новый закон позволит дешево растаможить "евробляхи", но есть и подводные камни (инфографика)
Итоги дня 17 апреля: задержание украинского дипломата в Питере и похороны принца Филиппа в Британии
Итоги дня 17 апреля: задержание украинского дипломата в Питере и похороны принца Филиппа в Британии
Операция "Тишина": у Лукашенко заговорили о срыве "военного переворота" (видео)
Операция "Тишина": у Лукашенко заговорили о срыве "военного переворота" (видео)
Украина зеркально ответила на высылку консула Сосонюка из России
Украина зеркально ответила на высылку консула Сосонюка из России

Операция "Тишина": у Лукашенко заговорили о срыве "военного переворота" (видео)

Операция "Тишина": у Лукашенко заговорили о срыве "военного переворота" (видео)
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В КГБ Беларуси заявили о срыве подготовки "вооруженного мятежа" и "устранения" Александра Лукашенко. 

Об этом шла речь в сюжете, транслировавшемся на государственном телеканале ОНТ 17 апреля. 

По словам главы КГБ Ивана Тертеля, недавно была завершена операция по предотвращению "физического устранения" непризнанного президента Беларуси. 

По его словам, в состав группы входили как местные жители, так и граждане других стран. Операция "мятежников" получила название "Тишина". 

"Главным организатором переворота" назвали Юрия Зенковича, проживающего в США. 

Помимо них в сюжете названы имена литературоведа Александра Федуты, лидера оппозиционной партии БНФ Григория Костусева, оппозиционера Игоря Макара и других. 

В сюжете говорится, что первостепенной задачей было "устранение самого главного", затем следовали блокировка ОМОНа и внутренних войск и захват радиостанции с телевидением. При этом у них якобы было три варианта захвата власти, каждый из которых имел в себе силовой компонент. 

Отмечается, что Зенкович был задержан в Москве при помощи ФСБ РФ. 

Как сообщалось, ранее Лукашенко выступил с очень таинственным заявлением о том, что в скором времени примет очень важное решение

"Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно", - сказал он. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,014

Все по теме:

Беларусь, КГБ, Александр Лукашенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще десяток батальонов приближаются: в Украине назвали численность войск РФ у границы
02 "Теряю разум": в сети восхищаются новой песней группы KAZKA о сказочной девушке (видео)
03 "Привезла в Париж новую моду": в сети набросились на Мендель из-за ее странного образа во Франции (фото)
04 Принц Гарри приехал на похороны принца Филиппа: первый выход внука Елизаветы II в Лондоне
05 "Очевидный диагноз": в Москве выстроилась огромная очередь к Мавзолею (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
Иногда сами боевики не знают, что заходят спецы: названа цель провокаций РФ на Донбассе
Пил вино в ресторане: появилось видео момента задержания украинского консула в России
Пил вино в ресторане: появилось видео момента задержания украинского консула в России
Боевики применили противотанковое орудие: на Донбассе ранен украинский военный
Боевики применили противотанковое орудие: на Донбассе ранен украинский военный
Прощание с принцем Филиппом в Лондоне: как проходили похороны (видео)
Прощание с принцем Филиппом в Лондоне: как проходили похороны (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь