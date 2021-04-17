Операция "Тишина": у Лукашенко заговорили о срыве "военного переворота" (видео)

В КГБ Беларуси заявили о срыве подготовки "вооруженного мятежа" и "устранения" Александра Лукашенко.
Об этом шла речь в сюжете, транслировавшемся на государственном телеканале ОНТ 17 апреля.
По словам главы КГБ Ивана Тертеля, недавно была завершена операция по предотвращению "физического устранения" непризнанного президента Беларуси.
По его словам, в состав группы входили как местные жители, так и граждане других стран. Операция "мятежников" получила название "Тишина".
"Главным организатором переворота" назвали Юрия Зенковича, проживающего в США.
Помимо них в сюжете названы имена литературоведа Александра Федуты, лидера оппозиционной партии БНФ Григория Костусева, оппозиционера Игоря Макара и других.
В сюжете говорится, что первостепенной задачей было "устранение самого главного", затем следовали блокировка ОМОНа и внутренних войск и захват радиостанции с телевидением. При этом у них якобы было три варианта захвата власти, каждый из которых имел в себе силовой компонент.
Отмечается, что Зенкович был задержан в Москве при помощи ФСБ РФ.
Как сообщалось, ранее Лукашенко выступил с очень таинственным заявлением о том, что в скором времени примет очень важное решение.
"Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно", - сказал он.