Операция "Тишина": у Лукашенко заговорили о срыве "военного переворота" (видео)

В КГБ Беларуси заявили о срыве подготовки "вооруженного мятежа" и "устранения" Александра Лукашенко.

Об этом шла речь в сюжете, транслировавшемся на государственном телеканале ОНТ 17 апреля.

По словам главы КГБ Ивана Тертеля, недавно была завершена операция по предотвращению "физического устранения" непризнанного президента Беларуси.

По его словам, в состав группы входили как местные жители, так и граждане других стран. Операция "мятежников" получила название "Тишина".

"Главным организатором переворота" назвали Юрия Зенковича, проживающего в США.

Помимо них в сюжете названы имена литературоведа Александра Федуты, лидера оппозиционной партии БНФ Григория Костусева, оппозиционера Игоря Макара и других.

В сюжете говорится, что первостепенной задачей было "устранение самого главного", затем следовали блокировка ОМОНа и внутренних войск и захват радиостанции с телевидением. При этом у них якобы было три варианта захвата власти, каждый из которых имел в себе силовой компонент.

Отмечается, что Зенкович был задержан в Москве при помощи ФСБ РФ.

Как сообщалось, ранее Лукашенко выступил с очень таинственным заявлением о том, что в скором времени примет очень важное решение.

"Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно", - сказал он.