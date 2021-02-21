Илон Маск сильно ударит по экономике Путина: России грозит развал по примеру СССР

В Кремле ужесточили риторику по отношению к Украине и Евросоюзу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина для РФ является "недружественным государством". Сам Путин завил, что власти России "не бросят" Донбасс. Были жесткие российские выпады против Евросоюза.

Москва все более явно шантажирует Запад «самоизоляцией» России. Чем может ответить США? Евросоюз? Кто и как может поставить путинский режим на место? «Телеграф» разбирал ситуацию с главредом информагентства УкрПресс Инфо, политэкспертом Алексеем Воронцовым.

«Происходящее напоминает мне шантаж мира со стороны ядерного безумца, - признался эксперт. - Si vis pacem, para bellum («Хочешь мира – готовься к войне») - это крылатое латинское выражение олицетворяет известный всем пистолет. Так вот и Путин трясет сейчас перед всеми этаким ядерным парабеллумом. Он совершенно не хочет мира в смысле отсутствия войны. Скорее стремится делать все с точностью до наоборот».

Алексей Воронцов напоминает, что арест Навального, протесты и задержания в России привели к четкому сигналу со стороны Запада о введении точечных санкций против ряда высокопоставленных лиц и коррупционного окружения Владимира Путина.

«В ответ «выстрелил» министр иностранных дел Сергей Лавров. В частности, заявил, что Россия готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если тот введет санкции, создающие риски для чувствительных сфер экономики. При этом подчеркнул в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE», что Россия не хочет изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовыми. И тогда же из его уст прозвучало то самое выражение – о необходимости готовиться к войне, если хочешь мира», - отмечает главред УкрПресс Инфо.

По его мнению, на самом деле Россия юлит, так как выходить из зоны комфорта совершенно не хочется.

«У большинства российских олигархов деньги хранятся в западных банках, имеется недвижимость, яхты по всему миру. Дети учатся в престижных вузах Гарварда, Стэндфорда, Лондона, Вашингтона и т.д. Даже точечные санкции повлекут за собой сворачивание красивой жизни в комфортном и уютном мире. Всем известно, дети Путина живут на «загнивающем западе», а дочь самого Сергея Лаврова - Екатерина Лаврова родилась в США, детство и юность провела там же. И таких примеров двойных стандартов и чистой воды лицемерия со стороны кремлевских – не счесть», - подчеркивает Алексей Воронцов.

Он считает, что новая администрация Джозефа Байдена намерена проводить четкий курс на усиление мировых позиций США в качестве глобального арбитра и сближения с Европой (ЕС и Британией). И Кремлю будет сложно вбить клин между ними и внести раздор, как было при Трампе.

«Кроме того, идет усиление и расширение НАТО - как в потенциале, так и географии. Стоит отметить позицию самого богатого по последним данным человека в мире, Илона Маска, который выделил 100 миллионов долларов и объявил конкурс на снижение потребления углеродосодержащих ископаемых, а именно нефти и газа и замещение альтернативными видами энергии. Это в значительной мере может ударить по экономике России, что приведет к внутренним процессам брожения и ослаблению действующего режима. Напомню, что американский президент Рональд Рейган провел успешную операцию по развалу СССР путем резкого снижения цены на нефть. Уязвимость России налицо, а политика запугивания это чистой воды блеф карточных шулеров», - резюмирует Алексей Воронцов.

О том, к чему клонит Москва и есть ли риск обострения на фронте, «Телеграфу» рассказал военный обозреватель, главный редактор «Апострофа» Денис Попович.