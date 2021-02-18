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В Кремле запутались в заявлениях насчет Украины

В Кремле запутались в заявлениях насчет Украины
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Во время беседы с журналистами 18 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина для России является "суверенным, но недружественным государством".

"Украина – это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", – объяснил Песков.

Также пресс-секретарь Путина добавил, что Украина с того момента, как там "произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, превратилась в проект этих самых западных стран".

Стоит отметить, что не так давно, в Песков заявлял, что Украина причастна к "русскому миру". По его словам, в Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к "русскому миру". 

Как всегда в Кремле путаются в заявлениях относительно Украины и отстаиваю удобную позицию в зависимости от конкретной ситуации и вопросов журналистов. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Кремль, Россия, Дмитрий Песков.
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