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В Кремле назвали Украину частью "русского мира" и недовольны тем, что Киев это отрицает

В Кремле назвали Украину частью "русского мира" и недовольны тем, что Киев это отрицает
13:26 Сегодня Телеграф

В России никак не могут привыкнуть к мысли, что Киев - столица отдельного государства с собственным вектором развития. Кремль опять заговорил в причастности Украины к "русскому миру".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, сообщает "Интерфакс".

"В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью. Мы знаем, что такая линия на отрицание этой общности имеет место в Украине, но нам это не нравится", - сказал Песков.

Помимо выражения недовольства Кремля, пресс-секретарь Путина также начал угрожать продвинуть в Украине идеи "русскому мира" с помощью "мягкой силы" и "гуманитарных операции". О том, как проходят эти "операции", жители Донбасса знают не понаслышке.

Отметим, ранее журналист, представитель Украины от Донецка в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Денис Казанский опубликовал видео, на котором показал, как выглядит супермаркет "Амстор" в оккупированной Горловке.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Дмитрий Песков.
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