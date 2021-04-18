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На Донбассе оккупанты обстреливают жилые дома из минометов - видео

На Донбассе оккупанты обстреливают жилые дома из минометов - видео
Обновлено 12:11 Сегодня Телеграф

В течение всей субботы, 17 апреля, участники незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции украинских войск на Донбассе из запрещенных видов вооружений. Под  огонь противника попали и жилые дома, в частности в населенном пункте Зайцево.

Об этом рассказал и показал на своем канале в Telegram донецкий блогер, пишущий под псевдонимом donetchanyn.

"Вчера в Зайцево было шумно. Не обошлось без прилётов в жилом секторе", - отметил автор.

На видео жительница Зайцево, проживающая с мужем на улице Журавского, рассказывает про обстрел в 17.00. В тот вечер в жилой сектор со стороны российских оккупантов прилетело, как минимум, две мины 120 калибра, запрещенные Минскими соглашениями.

Отметим, помимо Зайцево, в тот день оккупанты вели минометный обстрел вблизи Майорского, Новгородского, Пивденного, Шумы и Луганского. Один из украинских военных был ранен.

Напомним, несколько дней назад российские проводили дистанционное минирование населенного пункта Зайцево. В результате, одна их противопехотных мин попала в жилой дом.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Обстрел, Донбасс, Зайцево, ООС.
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