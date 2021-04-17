После встречи с Зеленским Макрон захотел поговорить с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 16 апреля, провел встречу в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским. Теперь же он намерен провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщается на сайте Елисейского дворца.

Отмечается, что Макрон в разговоре с Зеленским выразил приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины, а также выразил поддержку дипломатическому урегулированию ситуации на Донбассе и реализации Минских договоренностей.

Также указывается, что Макрон вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель отметили, что договоренности достигнутые на заседании лидеров стран "нормандского формата" являются актуальными и "требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации".

"Президент республики (Франции, - ред.) скоро проведет переговоры с президентом Путиным", - говорится в сообщении.

Больше о выводах, которые можно сделать из итогов встречи президентов Франции и Украины, читайте в материале "Телеграф": "Макрон остался недоволен? Первые выводы по итогам визита Зеленского в Париж".