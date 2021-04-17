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Бомбардировщики, штурмовики, десантные катера: Россия стянула в Крым серьезную военную технику

Бомбардировщики, штурмовики, десантные катера: Россия стянула в Крым серьезную военную технику
10:48 Сегодня Телеграф Минобороны РФ

Отряд из 15 кораблей российской Каспийской флотилии завершил переход в Черное море для участия в масштабных "учениях", для которых в оккупированной Россией Крым также перебросили военную авиацию и общевойсковую армию с Северного Кавказа.

Об этом в субботу, 17 апреля, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Черноморский флот РФ и пресс-службу Южного военного округа России.

"Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море", - говорится в сообщении ЧФ РФ.

Видео прохода кораблей опубликовали различные росссийские Telegram-каналы, в частности, "Ратник 2-го разряда":

Согласно сообщению ЧФ РФ, в составе отряда 15 кораблей, в том числе 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения. Накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота, пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк.

"Согласно плану сдачи контрольной проверки экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях", - говорится в сообщении флота.

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Ранее в субботу, пишет "Интерфакс", Южный военный округ сообщил, что более 50 самолетов задействовано на учениях над акваторией Черного моря. Это истребители Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщики Су-24М и Су-34, а также штурмовики Су-25СМ3.По словам военных, самолетам предстоит выполнить ракетные пуски и бомбометание по морским целям.

Согласно информации, в ходе учения штурмовики Су-25СМ3 из Ставропольского края перебазированы на аэродромы Крыма. По их данным, эскадрилья Су-25СМ3 из Крыма перебазирована на полигон "Ашулук" в Астраханской области.

"Ранее ЮВО сообщил о переброске на учения в Крым соединений 58-ой общевойсковой армии, которая дислоцируется на Северном Кавказе", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 16 апреля в оккупированную Россией Ялту прибыл малый ракетный корабль "Вышний Волочёк" ЧФ РФ.

Ранее Россия вывела на боевое дежурство все подводные лодки в Черном море. Причиной переполоха стали учения войск НАТО недалеко от берегов оккупированного Крыма. После этого Кремль перекрыл проход по Керченскому проливу на период "военных учений" российских войск.

Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр ранее высказал мнение, что последние передвижения группировок российских войск свидетельствуют о подготовке тотальной войны РФ против Украины и удары готовятся как на харьковском направлении, так и со стороны оккупированного Крыма на украинском Черноморском побережье.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Крым, Авиация, ЧФ РФ, Корабли, Каспийская флотилия.
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