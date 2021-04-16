На фоне кризиса в Черном море Россия перебросила в Крым малый ракетный корабль (фото и видео)

Российская Федерация продолжает наращивать свое вооружённое присутствие в оккупированном Крыму. В пятницу, 16 апреля, в Ялту прибыл малый ракетный корабль "Вышний Волочёк" российского Черноморского флота.

Фото и видео судна опубликовал telegram-канал "Крымский". По данным авторов канала, судно вызвало ажиотаж среди туристов и жителей Ялты. Сейчас по нему проводят экскурсии для всех желающих. Также немало людей приходят сфотографироваться на его фоне.

"Корабли проекта 22160, к которому относится "Вышний Волочек" предназначены для защиты и охраны морской зоны, а в случае войны - должны обеспечивать "устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования", - указано в сообщении.

Отметим, ранее Россия вывела на боевое дежурство все подводные лодки в Черном море. Причиной переполоха стали учения войск НАТО недалеко от берегов оккупированного Крыма. После этого Кремль перекрыл проход по Керченскому проливу на период "военных учений" российских войск.

Напомним, Турция объяснила ситуацию с пропуском американских военных кораблей в Черное море.