Договоренности Путина и Байдена уже в действии? Что может значить отмена захода эсминцев США в Черное море

Турецкие власти 15 апреля объяснили ситуацию с отменой захода американских кораблей в Черное море через турецкие проливы. У Штатов еще есть несколько дней, чтобы все же направить эсминцы USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook (DDG-75). Но сам факт того, что эсминцы, которые якобы шли в Черное море из-за обострения ситуации Россией, в том числе у границ Украины, могут не дойти туда вскоре после телефонного разговора президента США Джо Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным, настораживает.

Не видим ли мы начало выполнение неких договоренностей? "Телеграф" разбирался в этом с помощью нардепа V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, главы Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрея Сенченко.

"Думаю, что даже та группировка американских ВМС, которая есть в Средиземноморье – вполне убедительный аргумент для Кремля. Она оттуда влияет не хуже, чем два эсминца, которые США планировали направить в Черное море, – считает Андрей Сенченко. – Звонок же Байдена не означает, что кто-то пойдет на уступки РФ. Скорее выглядит так, что президент США элегантно связал Путина приглашением на встречу – и дал Украине фору, которую надо использовать по максимуму для укрепления нашей армии. Именно так оценивают шаг американского президента многие эксперты".

По мнению Андрея Сенченко, идти на военные авантюры со стороны Кремля после договоренности о встрече с Байденом – самоубийство. Это, по его словам, понимают и в Белом доме, потому могли придержать заход эсминцев, показывая настрой на конструктивный диалог.

"Вместе с тем Путин пытается под предлогом учений на полгода закрыть проход через Керченский пролив, то есть, по сути, полностью оккупировать Азовское море. Это требует немедленного гибридного ответа со стороны Украины и наших западных партнеров", – считает глава ВОД "Сила права".

О том, как Россия отжимает Азовское море, а рыбная мафия протянула щупальца в Киев, "Телеграфу" рассказывал экс-постпред президента Украины в АР Крым, юрист Борис Бабин.



В ночь с 14 на 15 апреля в Азовском море ФСБ России устроили провокации против пограничников Украины.