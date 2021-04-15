В Турции сделали важное заявление о проходе американских эсминцев в Черное море

Турецкие власти объяснили ситуацию с отменой захода американских кораблей в Черное море через турецкие проливы. У штатов еще есть несколько дней, чтобы все же направить эсминцы в Черное море.

Об этом, в четверг, 15 апреля, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает NTV.

"Нам устно сказали, что проход кораблей отменен. Однако если они поменяют свое решение, у них есть еще три дня, чтобы использовать прежнее уведомление и отправить корабли — уведомление будет еще действительно. Если в течение трех дней корабли не пройдут, то им снова нужно будет делать уведомление за 15 дней до предполагаемого прохода", - озвучил турецкий чиновник.

Отметим, ранее американские дипломаты заявили, что они лишь предполагали возможность захода военных кораблей USS Roosevelt (DDG-80) и USS Donald Cook (DDG-75) в Черное море.

Напомним, ранее США заявляли об отправке в Черное море двух военных кораблей. Таким образом они отреагировали на военные маневры Российской Федерации возле украинской границы.