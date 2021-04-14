Россия отжимает море, а рыбная мафия протянула щупальца в Киев: что происходит с Азовом

Профессор, доктор юридических наук, бывший постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин написал пост о том, как россияне используют ресурсы Азовского моря, игнорируя украинскую сторону. "Телеграф" попросил автора осветить вопрос "шире и глубже". Почему возникла проблема? Почему не решается? Как можно и нужно ее решать?

"Проблема Азовского моря существует лишь в силу агрессивной внешней политики России, и иных оснований для каких-либо споров либо конфликтов в регионе просто нет. Так как в сферах судоходства, рыболовства и прочих особой конкуренции на акватории объективно не существует. До 2014 года Россию беспокоила не столько теоретическая возможность появления в Азове военных кораблей НАТО сколько само присутствие Украины в Керченском проливе, – поясняет Борис Бабин. – Дело в том, что обеспечение Черноморского флота как ударной группировки РФ в рамках планируемой тамошним режимом глобальной военной экспансии осуществляется заводами и верфями, находящимися на внутренних водных путях России. Чтоб их продукция попала в Мировой океан, она должна свободно проходить Ростов и Керчь. А уже после оккупации Крыма и агрессии на Востоке Украины целью РФ стал тотальный контроль над всей акваторией Азова, его "зачистка", в том числе и как плацдарма против материковой Украины".

По словам эксперта, юридически контроль над Азовом РФ обеспечивает путем навязанного в 2003 году договора о якобы "внутренних водах" этого моря.

"Практически же незыблемость позиции РФ обеспечивает полностью подконтрольная тамошним спецслужбам рыбная мафия Азова, оперирующая сотнями миллионов долларов и протянувшая свои щупальца во многие кабинеты не только профильного госагенства, но и на Владимирской, Михайловской, Городецкого и Банковой. Поэтому позиция "Азов – табу"неизменна для любой власти в Киеве, а дельцы, оперирующие фантастическими суммами вместе с россиянами под видом "чиновников профильного ведомства"– неприкасаемы десятилетиями. И пока успешно проходят "заседания совместных украино-российских комиссий по рыболовству"я бы не ждал реальных действий Украины по защите своих прав на море", – подчеркивает Борис Бабин.

Он считает примечательным, что иск Украины против РФ, поданный в международный арбитраж о нарушениях агрессором с 2014 года Конвенции ООН о морском праве, во многом оказался "выстрелом в молоко".

Эксперт поясняет: "Арбитраж не стал рассматривать все требования Украины, связанные с Крымским полуостровом и соответствующими правами берегового государства, признав формальное отсутствие своих полномочий по поводу "сухопутных вопросов". Также РФ заявила арбитражу о том, что тот не вправе рассматривать любые вопросы, связанные с Азовским морем как якобы "внутренними водами". И этот опрос арбитраж для себя еще не решил. В арбитраже в Гааге Украина доказывает наличие в Азове территориального моря и экономической зоны. Но какую позицию займет в этом деле арбитраж – пока неизвестно. Специально ли иск был согласован именно в таком виде отдельными чиновниками МИДа, не чуждыми запаху азовской икры, либо по обычному головотяпству – мне неизвестно".

По мнению Бориса Бабина, учитывая нынешний "поиск вод"Россией на шельфе Азовского моря, Украина могла бы воспользоваться тем, что вопросы добычи природных ресурсов дна договор 2003 года не регулирует, а гаагский арбитраж – не рассматривает.

"До принятых "на ура"российскими властями и пропагандой заявлений 2019 года "крымских ученых"о "подводных реках, текущих из Крыма в Азов"добыча природных ископаемых с акватории была крайне ограниченной. И поэтому об этой сфере морепользования мало кто говорил всерьез. Теоретически, если бы не щупальца рыбной мафии и не эффект Даннинга-Крюгера (суть в том, что люди, имеющие низкий уровень квалификации, делают ошибочные выводы, принимают неудачные решения и при этом не способны осознавать свои ошибки в силу низкого уровня своей квалификации – ред.) в МИДе, можно было бы говорить о дополнительном международном разбирательстве по данному поводу", – считает эксперт.

Немаловажна, по его словам, роль статуса Азова в рамках длящегося конфликта.

"Напомню, что так называемые "Минские соглашения"как условие прекращения огня вообще ничего не говорят о море, к которому выходят захваченные РФ территории. Также двусторонние договора об Азове ничего не говорят о праве Украины приглашать и размещать на Азовском море военные корабли и летательные аппараты третьих стран – если они пройдут не через Керченский пролив, а будут доставлены на акваторию наземным транспортом либо по воздуху. Думаю, этот вопрос рано или поздно станет практическим", – прогнозирует Борис Бабин.

Тем временем россияне перебросили в Азовское море военные катера с Каспийской флотилии.

Что и почему происходит сейчас на морских просторах - рядом с Украиной и не только, "Телеграфу" рассказал директор Украинского института морского права и безопасности, эксперт Центра оборонных стратегий Богдан Устименко.