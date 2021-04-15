Очередная попытка узурпации: Украина жестко ответила на провокацию РФ в Азовском море

В Министерстве иностранных дел осудили "военные учения" России, в связи с чем проплыв суден в части акваторий Черного моря в направлении Керченского пролива будет запрещен до октября, начиная со следующей недели.

Об этом говорится в сообщении ведомства в Facebook.

В Министерстве не стали выбирать выражений, назвав такие действия страны-агрессора очередной провокацией и попыткой узурпации.

"Такие действия РФ является очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства", - добавляют дипломаты.

Отметим, что подобные действия России вызывают еще больше опасений, учитывая тот факт, что президент РФ Владимир Путин продолжает наращивать присутствие своего военного контингента и вражеской техники на территории аннексированного полуострова.

Как сообщал "Телеграф", 13 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что за последние три недели на западные границы были переброшены две армии и три соединения ВДВ. При этом российский министр умолчал про переброску военной техники к границам Украины.