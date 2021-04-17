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Макрон остался недоволен? Первые выводы по итогам визита Зеленского в Париж

Макрон остался недоволен? Первые выводы по итогам визита Зеленского в Париж
07:35 Сегодня Телеграф

В пятницу, 16 апреля, в Елисейском дворце в Париже состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Как и предполагалось, к ним в онлайн-формате присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель. Переговоры проводили из-за эскалации военных действий на Донбассе и переброски российской техники и вооруженных сил к границам Украины.

По словам Зеленского, в настоящее время готовится встреча советников лидеров стран "Нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция), которая состоится уже 19 апреля. Результаты переговоров проанализировал для "Телеграфа" директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко.

"В контексте встречи Зеленского с Макроном интерес вызывают два связанных вопроса, – отмечает эксперт. – Почему президент Франции не вышел на пресс-конференцию вместе с президентом Украины? Связано ли это с тем, что полтора часа встречи с глазу на глаз (свыше запланированного регламента) не принесли удовлетворения результатом для Макрона?"

По мнению Валерия Кравченко, немного странным из уст президента Украины выглядит и анонс подготовки на 19 апреля заседания советников Нормандского формата, которые имеют низший статус.

"Да и разговор про кластеры и планы по Донбассу вряд ли получится сколь либо конструктивным – Москва "слила" документ в прессу месяц назад, что однозначно свидетельствует о настрое Кремля. Россия готовится к эскалации, планируя провокации на территории Украины или ОРДЛО. Вот к этому и нужно готовиться Украине, – считает Валерий Кравченко. – К сожалению, что Франция, что Германия вряд ли нам помогут в случае эскалации напряженности, кроме очередных формальных санкций и высокой обеспокоенности. Очевидно, что союзники Украины тут – США, Великобритания, Канада, Польша, Балтийские страны. Именно в столицах этих государств нужно искать поддержки. Минские переговоры и Нормандский формат успешно погребены Россией, которая жаждет изменить статус-кво и вступить в новые переговоры, закрепляя новый для себя и Европы порядок. Уже после военного поражения Украины, как им кажется…"

Как сообщалось ранее, Зеленский и Макрон встретились в Париже 16 апреля. Президенты обсудили темы обострения ситуации на Донбассе, а также будущего Украины в ЕС и НАТО. Разговор состоялся в формате тет-а-тет, но позже к ним присоединилась по видеосвязи канцлер Германии Ангела Меркель.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Переговоры, Владимир Зеленский, Война на Донбассе, Эмманюэль Макрон.
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