Могут устроить еще теракт с трупами: в Украине дали прогноз, сколько продлятся провокации РФ на Донбассе

Постановочные обстрелы на Донбассе, которые активно освещают российские пропагандисты, не только не прекратятся в ближайшее время, но и могут обострится в преддверии 9 мая.

Такое мнение на своем канале в Телеграм озвучил блогер Фашик Донецкий.

По его мнению, организаторы постанов серьезно дали маху, что с "убийством" мирного жителя, что на камеры закладывая мешками окна в административных зданиях Донецка, но не закрывая школы и детсады.

Однако, считает блогер, на этом все не остановится.

"Гражданских на оккупированных осознанно загоняют в состояние психоза. Это делается намеренно. Думаю, буквально на днях мы увидим смерть цивильного на остановке общественного транспорта. Причина - тема рабочая, давно обкатана, а Хунта все равно виновата", - пишет он.

До 9 мая же, считает Фашик Донецкий, оккупанты могут устроить и более вопиющий инцидент: "Роспропаганда сто процентов усилит методы давления на цивильных. Боюсь предположить, но, по моим данным, будет постановочный теракт с помощью самодельного взрывного устройства, которое приведут в действие дистанционно. И трупы гражданских".

Как сообщал "Телеграф", на днях на Донбасс съехались известные российские пропагандисты, после чего резко выросло число фейков об Украине.