Більше не одна команда: коли чекати відставки Разумкова

За даними джерел "Телеграфа", в Раді вже активно збирають голоси за відставку спікера, але занадто багатьох в парламенті Разумков на цій посаді влаштовує

В Офісі президента навсправжки мають намір відправити у відставку спікера парламенту Дмитра Разумкова й активно займаються збором голосів депутатів під це рішення. Про те, скільки нардепів вже погодилися підтримати відставку голови Верховної Ради, хто займається збором голосів і коли цей намір може втілитися в реальність — детально розповідаємо в матеріалі «Телеграфа».

Конфлікт в гострій фазі

Ще влітку ми писали, що в Офісі президента серйозно задумалися про відставку спікера Дмитра Разумкова. Але в гостру фазу конфлікт перейшов за останні тижні, у зв’язку з законопроєктом про олігархів. Разумков неодноразово висловлювався критично стосовно документа, зокрема, в контексті того, що визначати Рада національної безпеки та оборони як головний орган для «деолігархізації» — неправильно. Відповідну правку спікер подав до документа до другого читання й запропонував, щоб цим займалася спеціально створена комісія при НАЗК.

Крім того, спікер відреагував на лист омбудсмена Людмили Денисової, яка заявила про неконституційність законопроєкту і попросила направити його на оцінку до Венеціанської комісії. Про те ж попросили ще чотири фракції опозиції, на що Разумков відповів згодою. Тим самим він остаточно накликав на себе гнів Банкової — там його дії сприйняли як спробу затягнути процес.

Публічно в «Слузі народу» вже не приховують наявності конфлікту зі спікером. Наприклад, в ефірі одного з ТВ-шоу нещодавно сталася перепалка за участю глави фракції Давида Арахамії, віцеспікера Руслана Стефанчука і самого Разумкова. Арахамія заявив, що своїми діями спікер парламенту намагається збити законопроєкт на користь олігархів, а Разумков поцікавився, чому його не запросили на засідання профільного комітету, де розглядалися правки до другого читання законопроєкту про олігархів.

Конфлікт продовжився вже на Погоджувальній раді перед новим пленарним тижнем в понеділок. Глава партії Олександр Корнієнко запропонував включити законопроєкт про олігархів разом з податковим до порядку сесійного тижня, а також скоротити терміни розгляду шляхом застосування спецпроцедури, згідно зі 119-ю статтею Регламенту, яка дозволяє розглядати законопроєкти не по правками, а за статтями. У відповідь Разумков вказав, що застосувати цю процедуру можливо тільки шляхом голосування в сесійній залі.

Таким чином, вже ніхто з топчиновників і членів «Слуги народу» не приховує, що згоди не знайти й відставка спікера — не за горами. Коментуючи конфлікт з Разумковим «Телеграфу», глава партії Корнієнко заявив, що останні дії спікера складно віднести до командних.

«Якщо політик себе перестає асоціювати з програмою, з якою він йшов і, відповідно, з тією командою, з якою він йшов, то мені здається, що з його боку чесним було б говорити про це публічно. А ще чесніше — робити якісь дії: залишати політичну силу, або посаду, на яку тебе делегували, до речі, ті ж соратники по політичній силі, з якою ти йшов», — прокоментував нардеп.

За словами джерел «Телеграфа» з фракції «Слуга народу», фінальною крапкою конфлікту з Разумковим для президента дійсно стало його протидія законопроєкту про олігархів, адже це — ініціатива конкретно Володимира Зеленського, яку спікер гальмує. Наші співрозмовники говорять, що у Разумкова і президента відбулося емоційне спілкування, після чого вони перестали розмовляти. Крім того, додає роздратування Офісу президента ще й бажання Разумкова будувати самостійну політичну кар’єру з прицілом на парламентські вибори.

Збір голосів стартував

За словами нардепів, збором голосів за відставку спікера зараз займається глава фракції Давид Арахамія, а приймачем повинен стати віце-спікер Руслан Стефанчук. Обидва орієнтуються на главу ОП Андрія Єрмака.

"Зараз, за підрахунками, є до 180 депутатів, готових підтримати це рішення. В основному, це «Слуга народу», а ще групи — «Довіра» та «За майбутнє», які орієнтуються на Ігоря Коломойського. Але і з ними можуть бути проблеми, частина депутатів просто можуть не прийти на засідання в цей день. Той же Кулинич, наприклад (глава депгрупи «Довіра», — ред.)", — коментує співрозмовник з депутатського корпусу.

За інформацією ще одного депутата, пропозиції підтримати відставку спікера надходили й іншим фракціям.

«В ОП пропонували підтримати це рішення, наприклад, частині «Голосу», яка тепер «Справедливість». Пропонували преференції у вигляді субвенцій, але яке буде рішення — подивимося на голосуванні», — розповідають в кулуарах.

В інших фракціях відповіли «Телеграфу», що навряд чи будуть підтримувати відставку спікера, якщо її винесуть на голосування.

«Він робить все, щоб в парламенті дотримувалися Регламенту, щоб кожен нардеп мав можливість висловити свою точку зору. У разі його заміни, будь-яка позиція, крім позиції монобільшості, буде заблокована. Тому, швидше за все, ми не підтримуватимемо його відставку. Тим більше, що ми його і не вибирали», — прокоментував «Телеграфу »нардеп від «ОПЗЖ» Юрій Павленко.

«Як тільки з’являться підписні листи — буде тема для обговорення, але все це тільки підкреслює, наскільки в "Слузі" не вміють цінувати свої ж кадри, адже Разумков був першим у списку «СН» на виборах. Вони вміють тільки використовувати, потім витерти ноги й піти далі. Разумков дотримується Регламенту, дотримується принципів парламентаризму, і можливо, саме з цим і пов’язані всі ці розмови про відставку», — сказав нам заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

«До нього, як до спікера ВРУ, який за законом і за регламентом представляє не "Слугу народу", а парламент, за ці два роки великих претензій немає і він справлявся з роллю глави парламенту. І він єдиний зі спікерів ВРУ дотиснув питання з сенсорною кнопкою, щоб боротися з кнопкодавами. Тому, операційних причин міняти главу ВРУ на цей час немає, хоча ми й політичні конкуренти», — поділився з «Телеграфом» думкою нардеп від «Голосу» Андрій Осадчук.

І в цілому, за словами співрозмовників, частина «Голосу», яка орієнтується на главу фракції Ярослава Залізняка, підтримувати відставку також не буде. Те ж саме заявили і в «Європейської солідарності».

Президент поки не включається

У «Слузі народу» визнають, що необхідних 226 голосів за відставку спікера зараз і справді немає.

«Зібрали заступників фракції, політраду, обережно опитали на предмет відставки та зрозуміли, що потрібної кількості депутатів поки немає, тому відклали цю історію на безвік. Всі розуміють, що Стефанчук буде «ламати» через коліно Раду, а це мало кому подобається», — коментує один з керівників фракції на умовах анонімності.

Але це не заважає ОП ставити палки в колеса спікеру і далі. Наприклад, в Офісі вирішили, що слід призначити «смотрящего» за Разумковим до Апарату Верховної Ради.

«Запропонували кілька кандидатур, але ОП лобіює В’ячеслава Штучного, який повністю їх людина. Пояснюють це тим, що хочуть прискорити деякі процеси, в тому числі бюрократичні. Але всі розуміють: робиться це для того, щоб розвалити роботу Апарату зсередини, а зараз там виконувачем обов’язків працює зручний для Разумкова Теплюк», — говорить джерело.

Включився в боротьбу і згаданий віцеспікер Стефанчук, який, за словами співрозмовників в «СН», шукає порушення регламенту у Разумкова і відправляє відповідні листи в.о. глави Апарату ВРУ.

«У Зеленського дають Разумкова максимум місяць, але до кінця жовтня вони хочуть вирішити питання з Дімою, інакше це буде постійна протидія з ОП. Поки президент не форсував це питання, але як тільки почне, голоси відразу знайдуться. Але перед цим з ним планує влаштувати зустріч фракція», — резюмував співрозмовник «Телеграфа» з фракції "Слуги народу".