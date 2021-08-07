Политические маневры Разумкова злят Банковую, но с его отставкой есть одна большая проблема

В Офисе президента Украины давно хотят снять Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады и назначить на его место более лояльного к Банковой человека, однако сделать это не так уж и просто.

Об этом рассказали "Телеграфу" близкие с ситуацией народные депутаты.

Они напомнили, что во времена избирательной кампании Разумков являлся спикером Зе-команды, а теперь и вовсе занимает должность, необходимую Банковой для принятия важных для Офиса президента законопроектов. А с этим могут возникнуть проблемы, поскольку Разумков перестал быть лояльным к ОП.

У Зеленского на его место уже рассматривают Руслана Стефанчука.

Однако проблема в ротации спикера Рады неизбежно возникнет, поскольку сейчас за назначение Стефанчука готовы проголосовать еще меньше нардепов, чем за отставку Разумкова.

По словам источника "Телеграфа" в ВР, Разумков воспринимается, как "человек команды" и строго следует регламенту. Если же назначить на его место более лояльного к Зеленскому человека, то он неизбежно начнет выполнять "хотелки" ОП и "креативить" с регламентом.

"Для ОП вопрос Разумкова и его отставки сейчас принципиальный", - говорит один из народных депутатов.

Таким образом, по его словам, у Банковой сейчас два варианта, либо терпеть двоевластие, либо создавать политический кризис и принуждать Разумкова к сотрудничеству с Офисом президента.

Напомним, в Верховной Раде рассказали "Телеграфу" о том, готовит ли Разумков свой собственный политический проект и почему в ОП его "невзлюбили".