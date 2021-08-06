Разумков может решиться на крутой поворот в карьере: сильные союзники для этого уже имеются

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков может начать самостоятельную карьеру в Верховной Раде.

Такой информацией поделились с "Телеграфом" народные депутаты, близкие к Разумкову.

Один из них рассказал, что у председателя Верховной Рады пока нет своего штаба, зато есть рабочие группы, которые занимаются его имиджем и позиционированием в медиапространстве.

При этом Разумков успел выстроить хорошие отношения со всеми политическими силами парламента. По оценкам нардепов, в условную "группу Разумкова" в настоящее время входят около 40-50 человек только из "Слуги народа".

Из наиболее известных лиц они выделяют главу экономического комитета Дмитрия Наталуху, нардепов Василия Мокана, Сергея Бабака и других.

Кроме того, Разумкова поддерживают не только в "СН", но и в других фракциях.

"В каждой фракции у него есть до 5 депутатов, готовых сотрудничать с новым проектом Димы, это не считая того, что у него есть симпатики уже и в регионах и в местных советах", - рассказал "Телеграфу" источник из окружения председателя ВР.

Вместе с тем, сам он публично заявляет, что у него нет никаких проектов.

Как сообщалось ранее, Разумков заключил союз с мэром Киева Виталием Кличко, которого Офис президента давно уже хочет сместить с этой позиции.

Больше о том, стоит ли в ближайшее время ждать отставки Разумкова и о чем говорят его действия, читайте в материале "Телеграф": Фальстарт Разумкова: ждать ли осенью отставки спикера и зачем ему временная "дружба" с Кличко.