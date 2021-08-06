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Разумков может решиться на крутой поворот в карьере: сильные союзники для этого уже имеются

Разумков может решиться на крутой поворот в карьере: сильные союзники для этого уже имеются
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф

Спикер парламента Украины Дмитрий Разумков может начать самостоятельную карьеру в Верховной Раде. 

Такой информацией поделились с "Телеграфом" народные депутаты, близкие к Разумкову. 

Один из них рассказал, что у председателя Верховной Рады пока нет своего штаба, зато есть рабочие группы, которые занимаются его имиджем и позиционированием в медиапространстве. 

При этом Разумков успел выстроить хорошие отношения со всеми политическими силами парламента. По оценкам нардепов, в условную "группу Разумкова" в настоящее время входят около 40-50 человек только из "Слуги народа". 

Из наиболее известных лиц они выделяют главу экономического комитета Дмитрия Наталуху, нардепов Василия Мокана, Сергея Бабака и других.

Кроме того, Разумкова поддерживают не только в "СН", но и в других фракциях. 

"В каждой фракции у него есть до 5 депутатов, готовых сотрудничать с новым проектом Димы, это не считая того, что у него есть симпатики уже и в регионах и в местных советах", - рассказал "Телеграфу" источник из окружения председателя ВР. 

Вместе с тем, сам он публично заявляет, что у него нет никаких проектов. 

Как сообщалось ранее, Разумков заключил союз с мэром Киева Виталием Кличко, которого Офис президента давно уже хочет сместить с этой позиции. 

Больше о том, стоит ли в ближайшее время ждать отставки Разумкова и о чем говорят его действия, читайте в материале "Телеграф": Фальстарт Разумкова: ждать ли осенью отставки спикера и зачем ему временная "дружба" с Кличко.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Верховная Рада, Дмитрий Разумков.
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