Зеленський і Разумков навіть не розмовляють: джерела назвали причини

Кажуть, що у спікера Ради і президента відбулося емоційне спілкування, після якого вони більше не говорять один з одним

Конфлікт спікера ВРУ Дмитра Разумкова і президента України Володимира Зеленського розійшовся до такої міри, що політики більше не розмовляють.

Про це "Телеграфу" розповіло джерело з фракції "Слуга народу".

За його словами, фінальною крапкою конфлікту з Разумковим для президента стала його протидія законопроекту про олігархів, який був ініціативою саме Володимира Зеленського, а спікер її гальмує.

Крім того, продовжує інсайдер, у Разумкова і президента відбулося емоційне спілкування, після чого вони нібито і перестали розмовляти.

"Додає роздратування Офісу президента ще й бажання Разумкова будувати самостійну політичну кар’єру з прицілом на парламентські вибори", — говорить співрозмовник.

Нагадаємо, що спікер Верховної Ради відправив прийнятий нардепами в першому читанні законопроект №5599 про олігархів на юридичну експертизу до Венеціанської комісії, тим самим поставивши на паузу реформу президента Володимира Зеленського, після чого конфлікт всередині "Слуги народу" прийняв новий масштаб.

Але фракція "Слуга народу" могла б остаточно посваритися з політиком, якби він виступив проти скороченого розгляду закону про олігархів, який прийняли 23 вересня. Втім, на засіданні парламенту Разумкова не було.