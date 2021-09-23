"Слуги" могли остаточно розсваритися з Разумковим: Арахамія назвав причину

Спікер Ради до законопроекту про олігархів мав питання

Фракція "Слуга народу" могла би остаточно розсваритися зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, якби він виступив проти скороченого розгляду закону про олігархів, який прийняли сьогодні. До слова, на засіданні парламенту Разумкова не було через коронавірус.

Про це у коментарі журналістам у кулуарах Ради у четвер, 23 вересня, заявив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

За словами Арахамії, позицією Разумкова щодо законопроекту про олігархів він не цікавився, однак і без цього відомо, що спікер Ради цей законопроект не підтримував. Причиною цього є той факт, що монобільшість не підтримала його правку.

Глава фракції "Слуга народу" зазначив, що якби засідання Верховної Ради сьогодні, 23 вересня, вів Дмитро Разумков, то скорочений розгляд законопроекту він би не підтримав.

"Якщо він був би на роботі, ми б наполягали і це би була точка біфуркації (неповернення – ред.) для наших негараздів", — зазначив Арахамія.

Нардеп додав, що наразі між "слугами" на Разумковим "все добре", адже його не було на засіданні і він не виступав проти цього закону. Говорити зі спікером Ради планують після його одужання.

Варто зазначити, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков був відсутній у Раді через те, що вдруге захворів на коронавірус. Замість нього засідання проводить перший заступник Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, що глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко у інтервʼю "Телеграфу" заявив, що Разумков поводиться не як член команди президента.

Також ми писали, що спікер парламенту все частіше демонструє свою незалежність від "Слуг народу" та Володимира Зеленського, з яким він йшов на вибори. У звʼязку з цим помітно погіршилися стосунки Разумкова з президентом України.

А у Офісі президента вже неодноразово лунали заяви про те, щоб усунути Разумкова з посади спікера та замінити його на віце-спікера Руслана Стефанчука, однак до цього часу навіть не зареєстровано відповідного звернення та не розпочата процедура.