"Слуги" могли окончательно разругаться с Разумковым: Арахамия назвал причину

Спикер Рады к законопроекту об олигархах имел вопросы

Фракция "Слуга народа" могла бы окончательно рассориться со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, если бы он выступил против сокращенного рассмотрения закона об олигархах, который приняли сегодня. К слову, на заседании парламента Разумкова не было из-за коронавируса.

Об этом в комментарии журналистам в кулуарах Рады в четверг, 23 сентября, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

По словам Арахамии, позицией Разумкова по законопроекту об олигархах он не интересовался, однако и без этого известно, что спикер Рады этот законопроект не поддерживал. Причиной этого является тот факт, что монобольшинство не поддержало его правку.

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что если бы заседание Верховной Рады сегодня, 23 сентября, вел Дмитрий Разумков, то сокращенное рассмотрение законопроекта он бы не поддержал.

"Если он был бы на работе, мы бы настаивали и это бы была точка бифуркации (невозвращения — ред.) для наших бед", — отметил Арахамия.

Нардеп добавил, что в настоящее время между "слугами" на Разумковым "все хорошо", ведь его не было на заседании и он не выступал против этого закона. Говорить со спикером Рады планируют после его выздоровления.

Стоит отметить, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков отсутствовал в Раде из-за того, что второй раз заболел коронавирусом. Вместо него заседание проводит первый заместитель Руслан Стефанчук.

Напомним, что глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Телеграфу" заявил, что Разумков ведет себя не как член команды президента.

Также мы писали, что спикер парламента все чаще демонстрирует свою независимость от "слуг народа" и Владимира Зеленского, с которым он шел на выборы. В связи с этим заметно ухудшились отношения Разумкова с президентом Украины.

А в Офисе президента уже неоднократно звучали заявления о том, чтобы устранить Разумкова с должности спикера и заменить его на вице-спикера Руслана Стефанчука, однако до сих пор даже не зарегистрировано соответствующего обращения да не начата процедура.