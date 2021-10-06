Договорились с ОП: кто из "Голоса" поддержит отставку Разумкова

Ярослава Железняка планирую снять с должности главы фракции "Голос"

Офис президента нашел способ привлечь группу "Справедливость" из фракции "Голос" к голосованию за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Взамен на поддержку представитель "Справедливости" возглавит фракцию "Голос" в парламенте.

Об этом в среду, 6 октября, сообщил источник "Телеграфа" в Верховной Раде.

"Уже в пятницу хотят поставить на голосование снятие Ярослава Железняка с должности главы фракции "Голос". У него уже меньшинство — 9 депутатов (из 20 — ред.). Разумков его прикрывал, потому что они дружат. Но в пятницу спикером будет уже Руслан Стефанчук и он может поставить это на голосование", — говорит собеседник.

По его словам, новым главой фракции должна стать Александра Устинова.

"У них есть договорённость с Офисом президента: депутаты из "Справедливости" дают голоса за отставку Разумкова, и получают решение кадрового вопроса",- комментирует источник.

Как ранее писал "Телеграф", сейчас во фракции "Голос" две депутатские группы, одна ориентируется на Ярослава Железняка и Киру Рудик, вторая — группа "Справедливость", где ряд нардепов уже строит новую политическую силу с шоуменом Сергеем Притулой.

Отметим, что раскол в "Голосе" наметился уже достаточно давно. Главу партии Киру Рудик обвиняли в узурпации власти, однако ее соратник Железняк отвергал обвинения, указывая на голосование группы "Справедливость" за инициативы Банковой.

Напомним, для собрания голосов за отставку спикера Разумкова депутатов "Слуги народа" даже возили на двухдневное заседание фракции в Трускавец. Подробно об этой истории читайте здесь.